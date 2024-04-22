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Кожен українець може безкоштовно обстежитися у сімейного лікаря: коли та як саме

Фото: Який чек-ап пройти у сімейного лікаря (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже важливо виявити патологію на ранній стадії, коли її легше лікувати. Тому всім дорослим варто знати про можливість безкоштовного чек-апу (планового профілактичного обстеження) в сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Коли, кому і які профілактичні обстеження показані згідно з рекомендаціями українського МОЗу?

Чоловіки від 40 років і старші, жінки від 50 років і старші: вимірювання артеріального тиску; оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; вимірювання загального холестерину щороку.

Чоловіки від 50 років і старші: направлення на аналіз ПСА (онкомаркер простати) чи направлення до уролога на обстеження простати для раннього виявлення раку цього органа КОЖНІ 2 РОКИ.

Жінки від 50 років до 69 років: направлення на мамографію кожні 2 роки.

Всі особи, незалежно від статі

Вік - 45 років і старші (раннє виявлення цукрового діабету чи переддіабету): вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; вимірювання цукру крові натще щороку.

Вік 50-75 років: направлення на аналіз крові на приховану кров чи огляд проктолога задля раннього виявлення раку товстого кишечника кожні роки.

Будь-який вік: анкетування на наявність симптомів туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити В та С щороку при наявності факторів ризику.

Від 26 років кожні 10 років: вакцинація від дифтерії і правця комбінованою вакциною АДП-м.
 

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Нагадаємо, українцям розвінчали головний міф про сімейного лікаря та пацієнта.

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