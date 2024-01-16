"Кожен бачить у міру своєї розпусти": реклама магазину квітів обурила мешканців Ірпеня
У місті Ірпінь в Київській області розмістили рекламу магазину квітів, яка обурила мешканців. До дискусії долучилися також чиновники. Однак не всі поділяють обурення, яке виникло.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис депутата Ірпінської міської ради Артема Гуріна у Facebook.
Деталі скандалу
Мешканці Ірпеня помітили по місту банери з рекламою магазину квітів, проте зміст повідомлення був доволі принизливим для жінок.
"Уже не вперше в Ірпені випускають ганебну рекламу, яка принижує жінок та їхню гідність по типу "Заходь до мене в спальню", "Вона готова" та рекламні сюжети скандального інтернет-оператора "Домін*ет", - пише нардеп.
За його словами, у місті вже штрафували рекламодавців за недобросовісне просування свого товару чи послуги, проте квітковий магазин пішов стопами порушників.
Скандальна реклама в Ірпені (фото: facebook.com/artem.gurin)
"Я вважаю, що подібні рекламні сюжети неприпустимі й уже подав скаргу у відповідні органи про цей витвір маркетингового мистецтва. На мою думку, подібна реклама не повинна з'являтися в нашій громаді, а компанії, які її розміщують мають більш ретельно це контролювати", - пише Гурін.
Варто додати, що меншим шрифтом на рекламному щиті зазначено, що йдеться про французький парний танець. Однак в українській мові правильно писати "менует".
Реакції місцевих мешканців
У коментарях до допису більшість користувачів погоджуються з неприпустимим змістом реклами:
- "Дякую Вам за те, що звертаєте суспільство на такі речі. Це ганебно і неприпустимо".
- "Це просто іспанський сором, мені цікаво дізнатися прізвище особи, яка затвердила розміщення цього шматка лайна в громадському просторі".
- "Якби мова йшла про квіти, то шрифт тексту в цьому слові був би однаковим!"
- "Сексистська реклама, ганьба".
- "Боже, яка бидляцька реклама! Це просто антиреклама. Може, така і була мета?"
Однак були також і думки про те, що кожен розуміє зміст по-своєму:
- "Реклама, звісно, не дуже, але кожен бачить в міру своєї розпусти, що там написано. Бо слово "менует" не є забороненим чи лайливим. Тож більше питань до тих, хто бачить в цій рекламі щось сексуальне…. Може вони погано освічені й не знають такого слова".
- "Маєте щось проти французького танцю? Чи крім непристойності нічого в голову не лізе? Чи може в такий час немає важливіших тем, ніж обговорення білборда?"
Раніше ми розповідали, яку рекламу українці найчастіше дивляться.
Читайте також, яке покарання можуть отримати компанії, які спекулюють на війні в назвах товарів чи послуг.