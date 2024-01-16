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"Кожен бачить у міру своєї розпусти": реклама магазину квітів обурила мешканців Ірпеня

Ірпінь, Вівторок 16 січня 2024 12:48
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"Кожен бачить у міру своєї розпусти": реклама магазину квітів обурила мешканців Ірпеня Реклама магазину квітів обурила мешканців Ірпеня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У місті Ірпінь в Київській області розмістили рекламу магазину квітів, яка обурила мешканців. До дискусії долучилися також чиновники. Однак не всі поділяють обурення, яке виникло.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис депутата Ірпінської міської ради Артема Гуріна у Facebook.

Деталі скандалу

Мешканці Ірпеня помітили по місту банери з рекламою магазину квітів, проте зміст повідомлення був доволі принизливим для жінок.

"Уже не вперше в Ірпені випускають ганебну рекламу, яка принижує жінок та їхню гідність по типу "Заходь до мене в спальню", "Вона готова" та рекламні сюжети скандального інтернет-оператора "Домін*ет", - пише нардеп.

За його словами, у місті вже штрафували рекламодавців за недобросовісне просування свого товару чи послуги, проте квітковий магазин пішов стопами порушників.

&quot;Кожен бачить у міру своєї розпусти&quot;: реклама магазину квітів обурила мешканців Ірпеня

Скандальна реклама в Ірпені (фото: facebook.com/artem.gurin)

"Я вважаю, що подібні рекламні сюжети неприпустимі й уже подав скаргу у відповідні органи про цей витвір маркетингового мистецтва. На мою думку, подібна реклама не повинна з'являтися в нашій громаді, а компанії, які її розміщують мають більш ретельно це контролювати", - пише Гурін.

Варто додати, що меншим шрифтом на рекламному щиті зазначено, що йдеться про французький парний танець. Однак в українській мові правильно писати "менует".

Реакції місцевих мешканців

У коментарях до допису більшість користувачів погоджуються з неприпустимим змістом реклами:

  • "Дякую Вам за те, що звертаєте суспільство на такі речі. Це ганебно і неприпустимо".
  • "Це просто іспанський сором, мені цікаво дізнатися прізвище особи, яка затвердила розміщення цього шматка лайна в громадському просторі".
  • "Якби мова йшла про квіти, то шрифт тексту в цьому слові був би однаковим!"
  • "Сексистська реклама, ганьба".
  • "Боже, яка бидляцька реклама! Це просто антиреклама. Може, така і була мета?"

Однак були також і думки про те, що кожен розуміє зміст по-своєму:

  • "Реклама, звісно, не дуже, але кожен бачить в міру своєї розпусти, що там написано. Бо слово "менует" не є забороненим чи лайливим. Тож більше питань до тих, хто бачить в цій рекламі щось сексуальне…. Може вони погано освічені й не знають такого слова".
  • "Маєте щось проти французького танцю? Чи крім непристойності нічого в голову не лізе? Чи може в такий час немає важливіших тем, ніж обговорення білборда?"

Раніше ми розповідали, яку рекламу українці найчастіше дивляться.

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