Козел, инвалидка и "ушастый" запорожец: фото самых безобразных уродцев советского автопрома
Тему советского автопрома даже фанаты тех времен обходят стороной, признавая эти средства передвижения настоящим хламом. Советские машины часто ломались, были максимально некомфортными для водителя, так и для пассажиров, что уж и говорить про их страшный внешний вид.
Известный блогер Максим Мирович собрал в новом посте самых убогих и уродливых представителей советского автопрома, по сравнению с которыми даже корявый Москвич может показаться Мерседесом.
"Ушастый" Запорожец
Из всех легковых автомобилей, сделанных в СССР, "Запорожцы" считались наиболее убогими. Они были крайне маленькими внутри, и человек с ростом 180 см упирался головой в потолок. Кроме того авто имело ряд недостатков: плохо заводилось, глохло на дороге, часто ломалось.
Звание "ушастого" Запорожца носило сразу две модели: ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 - первый выпускался с 1966 по 1972 годы, а второй - с 1971 по 1994. Отличия у них были незначительные, а свое прозвище эти авто получили за боковые воздухозаборники для охлаждения расположенного сзади двигателя. Выглядели они страшно и одновременно комично.
Фото: "Ушастый" Запорожец (mirovich.media)
"Горбатый" Запорожец
Ещё более убогим, чем "ушастый", была предыдущая версия Запорожца, который получил в народе меткое прозвище "горбатый". ЗАЗ-965 относился к классу микролитражек с двигателем объемом 0,8 литра и мощностью в 30 лошадиных сил.
Несмотря на микроскопические размеры, "горбатый" считался полноценным двухдверным седаном для четырех человек. В народе этого уродца ласково называли "ведром".
Фото: "Горбатый" Запорожец (mirovich.media)
СМЗ С3Д, "Инвалидка"
Задумка создать специальное авто для людей с ограниченными возможностями прекрасна - но вот реализация в этом случае вышла по-совковому ужасной.
Мотор мощностью всего в 12 лошадиных сил был крайне слаб для 500-килограммового автомобиля (без учета массы водителя и пассажиров). Машина крайне неторопливо разгонялась всего до 55 км/час, часто ломалась и быстро ржавела. Что говорить о дизайне - автомобиль был похож на мусорный бак.
Фото: СМЗ С3Д, "Инвалидка" (mirovich.media)
ГАЗ-69 "Козел"
Этому советскому внедорожнику при разработке дали имя "труженик", даже выгравировав это слово на приборной панели первых экземпляров авто. Но в народе его стали называть попросту - "козел".
Авто было очень дубовым, примитивным, неустойчивым во время движения и часто ломалось.
Фото: Легендарный "козел" (mirovich.media)
ЗАЗ-1102 "Таврия"
"В последние годы издыхащего СССР совковый автопром вдруг решил реанимировать имидж "Запорожца" и разродился моделью "Таврия" с (как писали совковые буклеты) "модным ступенчатым силуэтом корпуса"... В итоге получился этакий дешевый вариант "ВАЗ девятка" - предела мечтаний кооператоров конца восьмидесятых, воспетый также в песне группы "Комбинация", - пишет блогер.
В итоге те, кто не мог себе позволить "девятку" - покупал "Таврию", которая была таким же убожеством, как и остальные совковые машины из списка.
Фото: "Таврия" (mirovich.media)
Ранее мы писали про "убогий советский фастфуд" - грязные пивные, вонючие чебуреки и хамство.
Также блогер всего одним фото показал, что такое "совок" в голове.