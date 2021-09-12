Козел, інвалідка і "вухатий" Запорожець: фото найпотворніших виродків радянського автопрому

Тему радянського автопрому навіть фанати тих часів обходять стороною, визнаючи ці засоби пересування справжнім мотлохом. Радянські машини часто ламалися, були максимально некомфортними для водія, так і для пасажирів, що вже й говорити про їх страшний зовнішній вигляд.

Відомий блогер Максим Мирович зібрав в новому пості найбільш убогих і потворних представників радянського автопрому, в порівнянні з якими навіть кострубатий Москвич може здатися Мерседесом.

"Вухатий" Запорожець

З усіх легкових автомобілів, зроблених в СРСР, "Запорожці" вважалися найбільш убогими. Вони були вкрай маленькими всередині, і людина з ростом 180 см упирався головою в стелю. Крім того авто мало ряд недоліків: погано заводилося, глухло на дорозі, часто ламалося.

Звання "вухатого" Запорожця носило відразу дві моделі: ЗАЗ-966 і ЗАЗ-968 - перший випускався з 1966 по 1972 роки, а другий - з 1971 по 1994. Відмінності у них були незначні, а своє прізвисько ці авто отримали за бічні повітрозабірники для охолодження розташованого ззаду двигуна. Виглядали вони страшно і одночасно комічно.

Фото: "Вухатий" Запорожець (mirovich.media)

"Горбатий" Запорожець

Ще більш убогим, ніж "вухатий", була попередня версія Запорожця, який отримав у народі влучне прізвисько "горбатий". ЗАЗ-965 належав класу мікролітражок з двигуном об'ємом 0,8 літра і потужністю в 30 кінських сил.

Попри мікроскопічні розміри, "горбатий" вважався повноцінним дводверним седаном для чотирьох осіб. У народі цього "красеня" ласкаво називали "відром".

Фото: "Горбатий" Запорожець (mirovich.media)

СМЗ С3Д, "Інвалідка"

Задумка створити спеціальне авто для людей з обмеженими можливостями прекрасна - але ось реалізація в цьому випадку вийшла по-совковому жахливою.

Мотор потужністю всього в 12 кінських сил був вкрай слабкий для 500-кілограмового автомобіля (без урахування маси водія і пасажирів). Машина вкрай неквапливо розганялася всього до 55 км/год, часто ламалася і швидко іржавіла. Що говорити про дизайн - автомобіль був схожий на сміттєвий бак.

Фото: СМЗ С3Д, "Інвалідка" (mirovich.media)

ГАЗ-69 "Козел"

Цьому Радянському позашляховику при розробці дали ім'я "трудівник", навіть вигравіювавши це слово на приладовій панелі перших екземплярів авто. Але в народі його стали називати просто - "козел".

Авто було дуже дубовим, примітивним, нестійким під час руху і часто ламалося.

Фото: Легендарний "Козел" (mirovich.media)

ЗАЗ-1102 "Таврія"

"В останні роки СРСР совковий автопром раптом вирішив реанімувати імідж "Запорожця" і розродився моделлю "Таврія" з (як писали совкові буклети) "модним ступінчастим силуетом корпусу"... У підсумку вийшов такий собі дешевий варіант "ВАЗ дев'ятка" - межа мрій кооператорів кінця вісімдесятих, оспіваний також у пісні групи "Комбінація", - пише блогер.

У підсумку ті, хто не міг собі дозволити "дев'ятку" - купував "Таврію", яка була таким же убозтвом, як і інші совкові машини зі списку.

Фото: "Таврія" (mirovich.media)