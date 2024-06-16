Козацький родовід Олександра Усика: як виглядає батьківська хата та де жили його предки

Де знаходиться козацьке село Усиків

Тато українського боксера Олександра Усика родом з села Терни на Сумщині. Він помер влітку 2012 року - відразу після перемоги сина на Олімпійських іграх в Лондоні. Але свою перемогу 18 травня над британцем Тайсоном Ф'юрі, Олександр також присвятив батькові та звернувся з рингу до покійного Олександра Анатолійовича: "Батьку, ми це зробили!". І заплакав.

У багатьох інтерв'ю Усик згадує батька і вказує, що саме він його колись привів у бокс.

Село Терни розташовані за 90 км від Сум. Його заснували у 1643 році й першими туди переселилися п'ять сімей. Жили там переважно козаки, які були організовані в сотню і підпорядковувалися Сумському полку.

На початку Першої світової війни Терни були аграрно-промисловим селищем. Там працював цегельний та цукровий заводи, ферми, конюшня. Населений пункт стрімко розвивався і населення росло. Зараз у Тернах проживає близько 3 тисяч людей.

Вперше про то, що батько Олександра Усика родом з Тернів, місцеві дізналися у 2010 році. І згодом Олександр це підтвердив в одному з інтерв'ю. А у 2018 в селі почали називати Усика земляком, коли він забрав чотири пояси та став чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Відтоді краєзнавець Володимир Богатир, якій працює в тернівському відділі культури та завідує історико-краєзнавчим музеєм, почав ретельно досліджувати інформацію та піднімати архіви селища. І він виявив, що у Тернах проживає 16 родин з прізвищем Усик.

Що відомо про родину Усиків (фото: Лілія МИЦКО)

Що вдалося взнати про пращурів Усика

Разом з колегами по музею та односельчанами він почав досліджувати родовід Усика та шукати інформацію про його пращурів. Спочатку він не міг зрозуміти, хто ж з односельчан міг бути родичем боксера, а тоді він знайшов фото Олександра в інтернеті та порівняв їх зі старими фото радянських часів. І виявилося, що його родичем був Григорій Григорович Усик, він був його двоюрідним дідом.

Обоє чоловіків мають схожі риси обличчя, а у записі під портретом в книзі йдеться, що Григорій Усик працював електриком на місцевому цукровому заводі з 1951 року. Брав активну участь в громадській діяльності та отримував нагороди за сумлінну працю.

Книгу пошани з фото краєзнавець знайшов всього пів року тому. І Григорія Григоровича вже давно не було в живих. Тоді він почав шукати, де жила родина. У переписі населення в 1942 році, який вела німецька окупаційна влада у старому шкільному зошиті, знайшлася уся родина Усиків - прадід Григорій Аврамович, його дружина та четверо синів. Коли це знайшли, то стало зрозуміло, де ж була родинна хата Усиків.

Ще в одній книзі пошани збереглося фото Григорія Аврамовича, і було вказано, що чоловік народився 1905 року в Тернах.

У самому селищі батька боксера Олександра Анатолійовича ніхто особисто не знав. Тут жив та помер тільки його двоюрідний брат Григорій. Місцеві кажуть, що спогадів обмаль, бо чоловік виїхав з родиною з Тернів ще у дитинстві.

Пращури Олександра Усика (фото: Лілія МИЦКО)

Що відомо про батька Усика

Олександр Усик-старший народився у 1962 році. Точну дату від'їзду ніхто не знає. Місцеві припустили, що це було в 1967-1968 роках. Бо тоді селище було перенаселено - близько 12 тисяч людей. Роботи усім не вистачало, люди масово їхали в інші міста. Переважно - в Суми, Маріуполь та Київ.

Усик-старший з батьками переїхав на Чернігівщину. У молодості він займався боксом, був військовим та пройшов війну в Афганістані. Згодом почав працювати в охороні на будівництві в Криму. Саме там він у 1984 році познайомився з майбутньою дружиною Надією. А за три роки в них народився син - майбутня зірка України.

Батько боксера родом з Сумщини, мати - з Чернігівщини, але сім'я залишилися жити в Криму. Родинний будинок Усиків в Тернах дивом зберігся. І краєзнавцям вдалося його відшукати.

Дворище, на якому стоїть їхній будинок, купили ще в 1990-х. Власники поставили на землі нову хату, але старий дім Усиків залишили. Нині господарів там немає, бо вони переїхали до столиці.

Шкільний бібліотекар Олександр Яловець згадує Григорія Григоровича: "Він був старшим від мене. Разом працювали на сахарному заводі. Але якщо до інших я міг підійти та поспілкуватися, то він був такий весь поважний. Займався баскетболом і мав великий зріст. Теж з оселедцем ходив. А хто у ті часи таку зачіску робив?".

Він додав, що попри свою поважність Григорій Усик був товариською людиною, любив пожартувати, провести час з друзями, брав участь у баскетбольних турах. Його родина жила скромно, але не бідувала.

Батьки Олександра Усика (фото: Трибуна)

У якому стані зараз будинок родини Усиків

Подивитися на будинок всередині не можна - це приватна власність. Краєзнавець сказав, що звели його десь у 1960 роках, коли Терни перебудовувалися: "Як зроблять музей Усика тут, то і дізнаємося, що там всередині".

Зараз у Тернах живе близько 2,5 тисяч людей. Усі великі підприємства зачинені, тому роботи майже немає. Люди працюють у школі, магазинах, фермерських господарствах або їздять у сусідні міста. Щогодини курсує транспорт до обласного центру.

За 40 кілометрів - кордон з Росією. В перший день повномасштабного вторгнення в Терни заїхали ворожі танки. Місцеві готувалися чинити спротив, формували територіальну оборону. Але окупанти людей не чіпали, їхньою ціллю були Суми.

З початком війни з Тернів почали виїжджати люди. Хтось боїться окупації, а більшість молодих чоловіків - мобілізували на фронт. А ще місцеві звикли до постійних вибухів.

Бій Усика дивилися усі. Зранку всюди тільки й розмов було - про перемогу українського боксера. На наступний день в Тернах був футбол вранці. Всі прийшли невиспані, але щасливі.

Будинок родини Усиків (фото: Лілія МИЦКО)