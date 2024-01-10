Якою насправді є історія створення жуйки "Love is" і при чому тут трагічне кохання

Жуйка "Love is" з’явилась не просто так, оскільки кожен малюнок всередині має великий зміст та досить трагічну, але захоплюючу історію справжнього кохання.
Про те, якою є історія "Love is", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Bazilik Media.
Відома в усьому світі жуйка із вкладишами "Love is" з’явилася завдяки коміксам та історії шаленого кохання юної дівчини з Нової Зеландії, яка подорожувала і спочатку малювала їх виключно для свого коханого Роберта, з яким прожила не довге, але щасливе сімейне життя та продовжувала писати комікси про свою родину.
Кім почала випускати невеликі буклети з зображеннями "Love is" і продавала їх у себе на роботі, в дизайнерській фірмі. А Роберто взявся продюсувати вихід коміксів завдяки цьому коло шанувальників робіт Кім почало розростатися.
Комікси Кім Кесалі (фото з відкритих джерел)
Родина Кесалі побудувала успішний бізнес, що приносив їм гарні статки. Їхня корпорація Minikim роками випускала не тільки в газетах, а із зображенням коміксів, які малювала Кім почали випускати безліч мерчу:
Ніби-то все йшло чудово, але у 1975 році у Роберто діагностували рак і їхнє життя перегорнулось назавжди. Жінка припинила малювати та найняла художника Білла Еспрі, що малював комікси від її імені.
Трагічність у тому, що Роберто помер у 31 рік, а у віці 55 років від раку померла й сама Кім.
Кім і Роберто Кесалі (архівне фото )
Але історія "Love is" продовжила своє існування після смерті засновників і у 1990 році пригорнула увагу творців найвідомішої у світі жуйки.
Завод Dandy Sakiz, який знаходиться в Туреччині, в певний момент просто так, без франшизи та договору з корпорацією Кесалі почав випускати жувальні гумки під назвою "Love is".
У них поєднуються два смаки, а кожен жувальний кубик загорнутий у кольоровий вкладиш із тими самими коміксами, які вигадала тп малювала Кім.
Проте у 2008 році Білл, який малював комікси дізнався про це і тепер жуйки "Love is" випускають за патентом. І варто зауважити, що сімейну справу продовжують діти палко закоханої пари Кім та Реберто.
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