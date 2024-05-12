Якою має бути фінансова подушка на "чорний день" і як відкласти ці гроші: поради експерта

Якою має бути фінансова подушка

"Якщо ви у постійній тривозі через гроші, то перевірте, чи достатня у вас фінансова подушка безпеки. Це ваша тривожна валізка для грошей на той час, коли ви перестаєте працювати чи сильно просідаєте у доходах. Так у вас будуть гроші для того, щоб протриматись у складній ситуації", - каже експерт.

Фінансист наголошує, що оптимальним варіантом є відкладання грошей, яких би вистачило на 6 місяців.

Зменшити резервний фонд можна, якщо:

у вас низький ризик втратити роботу

є власне житло

ви молода та енергійна людина

не маєте іпотек, кредитів і дітей

є страхування

ви загалом ризикова людина

"У такому випадку резервний фонд можна створювати із розрахунку на 3 місяці. Якщо ж у вас високий ризик втрати роботи, є кредити чи іпотека, резервний фонд треба створити з розрахунку на 9 місяців", - говорить Рудевіч.

Як створити резервний фонд

"Резервний фонд - це не долари чи євро під подушкою, які ви просто відклали і вони лежать. Насправді це не резервний фонд, бо так їх з'їдає інфляція із 100-відсотковою гарантією. Ваші гроші мають бути захищеними", - пояснює фінансист.

Рудевіч наголошує, що при створенні резервного фонду варто врахувати два моменти - у якій валюті заощаджувати та як і де зберігати ці гроші.

"Вибирайте дві-три валюти. Наприклад, долар, євро і гривня. І пропорцію робіть 60-80% - іноземна валюта і 20-40% - гривня", - говорить експерт.