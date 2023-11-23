Дослідник історії сказав, з яким відомим політиком можна порівняти Зеленського

А про те, з якою історичною постаттю порівнюють нинішнього президента, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю одного з популяризаторів історії в українському просторі та автора історичних проектів Акіма Галімова на YouTube-каналі "Дивись".

З якою історичною постаттю порівнюють Зеленського

Чомусь, завжди люди, особливо, ті, які мають владу, підпадають під порівняння з іншими лідерами, які колись мали сильний вплив на державу. Нинішній президент України не став виключенням, адже його також порівнюють з відомимою постаттю з історії нашого народу.

Так, в програмі "Дивись" гостем став Акім Галімов, який досконало знає історію України, оскільки він є ведучим та автором історично-документального шоу "Реальна історія" та відповів, з ким можна порівняти Володимира в нинішніх умовах.

"Мені здається, ми не можемо проводити таких прямих паралелей з кимось конкретно, тому що всі в абсолютно різних умовах, ситуації різні. Та мені здається, що певною мірою можна говорити про Петлюру - рівень викликів, він приблизно дотичний, тобто, на кону стоїть все", - сказав Акім.

Симон Петлюра (фото: Центральний державний архів вищих органів влади та управління)

Також журналіст додав, що ми або програємо і не будемо існувати як держава, або не програємо і відповідно на Володимира, як на лідера, падає розуміння відповідальності. Звісно, що вона колегіальна, у нас великий штаб, військові. Проте ми така нація, що любимо казати: "Ось, конкретна людина, яка відповідає за все".

"І я думаю, що він, як і Петлюра тоді, відчуває цю відповідальність і в цьому їхні ситуації подібні. Я не готовий говорити, чи вони схожі по методах керування, чи оцінці дій, але ситуативно, мені здається, що їхні ситуації подібні. Хоча зрештою - наша ситуація можливо навіть краще, по-перше, не треба переконувати українців, що Росія це ворог. По-друге, у нас є підтримка наших партнерів, яка є стійкою і скоріше за все буде довготривалою", - доповнив свою відповідь Галімов.