Якою буде весна в Україні: прогнози і синоптичний календар по містах

Як звертає увагу синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, після аномально теплого січня погода знову набуває більш зимового характеру. Очікується, що цього тижня мінусова температура буде не лише в нічний час, а й у денний час.

"Офіційні прогнози (щодо весни) з'являться за тиждень-два, але можу особисто я сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто", - зазначила фахівець під час брифінгу.

Про майбутнє похолодання - на тлі високого атмосферного тиску - говорить також синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, до кінця першої декади лютого та на початку другої на просторах Атлантико-Європейського сектора складуться "дуже нестандартні синоптичні умови".

"Очікується розвиток великої зони високого тиску, витягнутої у широтному напрямку від Азорських островів до Уралу та Західного Сибіру. Циклонічна діяльність виявиться практично відсутньою і спостерігатиметься далеко за полярним колом, а також у Скандинавії та Туреччині", - розповів фахівець на сайті Meteoprog.

І якщо подібний характер циркуляції атмосфери призведе до винесення великих порцій тепла в Арктику, то по всій Центральній та особливо південно-східній Європі пошириться холодне та сухе повітря, прогнозує він.

Синоптик додав, що в Україні вже на тижні з лютого встановиться зимовий характер погоди переважно без опадів з температурою повітря нижче за норму на 1 - 4 градуси, а найбільш помітне зниження температури відчують на собі жителі західної частини країни.

А ось народний синоптик Станіслав Щедрін говорить про іншу погодну ситуацію в Україні найближчим часом і пророкує потепління.

"Починаючи з 8-10 лютого, у більшу частину Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління, по всій країні з 10-12 до кінця 2 декади лютого, температурний режим коливатиметься в межах від +5+7 вдень і до -3+4 градусів на ніч", - написав він у своєму Facebook/

За його словами, до середини лютого опадів буде мало, проте вже з 15-16 числа "скрізь буде сиро".

Народний синоптик зазначає, що третя декада лютого має бути по-весняному теплою.

Погода в березні в різних містах

Згідно з попередніми та довгостроковими прогнозами на весну, представлених на сайті Wisemeteo, березень буде холодним і переважно сухим, і середня температура сезону складе близько +8 градусів, що нижче за показники минулого року.

У Києві березень започаткує довгоочікуваний весняний сезон, хоча порівняно зі звичайними середніми показниками близько +3 градусів для березня, цей сезон буде нетиповим. Середньодобова температура початку сезону становитиме близько +2. Великої кількості опадів не передбачається.

Прогноз погоди у березні 2023 у Києві

У Харкові березень відкриє сезон класично. Очікується, що температура в середньому становитиме 0 градусів. Опади прогнозують тривалі у районі 4-29 березня.

Прогноз погоди у березні 2023 у Харкові

У Львові березень буде дуже типовим весняним місяцем. Прогнозується, що до 10 березня температура коливатиметься від -5 до +2. Місячна кількість опадів очікується в межах 9 днів, переважно у період 1 березня.

Прогноз погоди у березні 2023 у Львові

В Одесі березень має стати типовим весняним місяцем. Температура загалом буде +3. Опади прогнозують тривалі у районі 1 - 24 березня.

Прогноз погоди у березні 2023 у Одесі

У Дніпрі березень буде теплішим, ніж у тому році. На початку місяця температура коливатиметься на рівні -1. Проте вже з 20 числа очікується максимальна температурна позначка +13. Великої кількості опадів на початку весни не очікується - у середньому прогнозується таких не більше 8 днів.

Прогноз погоди у березні 2023 у Дніпрі

У Луганську у березні середньодобова температура початку сезону становитиме близько +2. Опади будуть помірними, переважно припадаючи на 10-18 березня.

Прогноз погоди у березні 2023 у Луганську

У Черкасах у березні температура в середньому буде +3. Опади прогнозують нетривалі, короткочасні у районі 4 - 22 березня.

Прогноз погоди у березні 2023 у Черкасах

У Бердянську у березні середньодобова температура початку сезону становитиме близько +3. Опади будуть помірними, в основному припадаючи на 3 - 22 числа.

Прогноз погоди у березні 2023 у Бердянську

У Чернігові у березні синоптики обіцяють середню температуру близько 0. До 12 березня температура коливатиметься від -4 до +6, поступово досягаючи позначки +2. Місячна кількість опадів очікується в межах 12 днів, переважно у період 11 березня.

Прогноз погоди у березні 2023 у Чернігові