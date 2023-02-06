Какой будет весна в Украине: прогнозы и синоптический календарь по городам

Как обращает внимание синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, после аномально теплого января погода снова приобретает более зимний характер. Ожидается, что на этой неделе минусовая температура будет не только в ночное время, но и в дневные часы.

"Официальные прогнозы (по весне) появятся через неделю-две, но могу лично я сказать, что февраль довольно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит", - отметила специалист во время брифинга.

О грядущем похолодании - на фоне высокого атмосферного давления - говорит также синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца первой декады февраля и в начале второй на просторах Атлантико-Европейского сектора сложатся "весьма нестандартные синоптические условия".

"Ожидается развитие обширной зоны высокого давления, вытянутой в широтном направлении от Азорских островов до Урала и Западной Сибири. Циклоническая деятельность окажется практически подавленной и будет наблюдаться далеко за полярным кругом, а также в Скандинавии и Турции", - рассказал специалист на сайте Meteoprog.

И если подобный характер циркуляции атмосферы приведет к выносу больших порций тепла в Арктику, то по всей Центральной и особенно юго-восточной Европе распространится холодный и сухой воздух, прогнозирует он.

Синоптик добавил, что в Украине уже на неделе с февраля установится зимний характер погоды преимущественно без осадков с температурой воздуха ниже нормы на 1 - 4 градусов, а наиболее заметное понижение температуры прочувствуют на себе жители западной части страны.

А вот народный синоптик Станислав Щедрин говорит об иной погодной ситуации в Украине в ближайшее время, и пророчит потепление.

"Начиная с 8-10 февраля, в большую часть Европы, поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление, по всей стране с 10-12 до конца 2 декады февраля, температурный режим будет колебаться в пределах от +5+7 днем и до -3+4 градусов в ночные часы", - написал он в своем Facebook.

По его словам, до середины февраля осадков будет мало, однако уже с 15-16 числа "везде будет сыро".

Народный синоптик отмечает, что третья декада февраля должна быть по-весеннему теплой.

Погода в марте в разных городах

Согласно предварительным и долгосрочным прогнозам на весну, представленных на сайте Wisemeteo, март будет холодным и преимущественно сухим, и средняя температура сезона составит около +8 градусов, что ниже показателей в прошлом году.

В Киеве март положит начало долгожданному весеннему сезону, хотя по сравнению с обычными средними показателями около +3 градусов для марта, этот сезон будет нетипичным. Среднесуточная температура начала сезона составит около +2. Большого количества осадков не предполагается.

Прогноз погоды в марте 2023 в Киеве

В Харькове март откроет сезон классически. Ожидается, что температура в среднем будет 0 градусов. Осадки прогнозируют длительные в районе 4-29 марта.

Прогноз погоды в марте 2023 в Харькове

Во Львове март будет очень типичным весенним месяцем. Прогнозируется, что до 10 марта температура будет колебаться от -5 до +2. Месячное количество осадков ожидается в пределах 9 дней, в основном в период 1 марта.

Прогноз погоды в марте 2023 в Львове

В Одессе март должен стать типичным весенним месяцем. Температура в среднем будет +3. Осадки прогнозируют длительные в районе 1 - 24 марта.

Прогноз погоды в марте 2023 в Одессе

В Днепре март будет теплее, чем в том году. В начале месяца температура будет колебаться на уровне -1. Однако уже с 20 числа ожидается максимальная температурная отметка в +13. Большого количества осадков в начале весны не ожидается - в среднем прогнозируется таких не больше 8 дней.

Прогноз погоды в марте 2023 в Днепре

В Луганске в марте среднесуточная температура начала сезона составит около +2. Осадки будут умеренными, в основном приходясь на 10-18 марта.

Прогноз погоды в марте 2023 в Луганске

В Черкассах в марте температура в среднем будет +3. Осадки прогнозируют непродолжительные, кратковременные в районе 4 - 22 марта.

Прогноз погоды в марте 2023 в Черкассах

В Бердянске в марте среднесуточная температура начала сезона составит около +3. Осадки будут умеренными, в основном приходясь на 3 - 22- числа.

Прогноз погоды в марте 2023 в Бердянске

В Чернигове в марте синоптики обещают среднюю температуру около 0. До 12 марта температура будет колебаться от -4 до +6, постепенно достигая отметки +2. Месячное количество осадков ожидается в пределах 12 дней, в основном в период 11 марта.

Прогноз погоды в марте 2023 в Чернигове