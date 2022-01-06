"Ковидная тысяча": как мошенники снимают с банковских карточек украинцев все деньги

Речь идет о 46-летней женщине, которая лишилась несколько десятков тысяч гривен из-за действий злоумышленников.

Жительница Шепетовки получила смс-сообщение на телефон о доступных выплатах за вакцинацию.

В тесте говорилось: "вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты 1000 гривен... Подтвердить перевод...", и далее указывалась ссылка на фиктивный сайт.

Кстати, сразу отметим: в текстовом сообщении допущены грамматические ошибки, что, в принципе, тоже могло бы насторожить получателя такой рассылки.

Мошенники под видом выплат "ковидной тысячи" выманивают данные банковских карт и воруют деньги (фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Потерпевшая перешла по линку и там заполнила специальную форму, где указала все личные данные. После этого с ее карточного счета пропали деньги - более 32 тысяч гривен.

Как получить "ковидную тысячу" и не стать жертвой мошенников

"По данному факту полицейские проводят проверку и призывают граждан не реагировать на подобные сообщения, - обратили внимание правоохранители.

Также в полиции напомнили, что карту "еПоддержка" можно оформить только в официальном приложении вашего банка, которое автоматически переводит в приложение "Дия".

Все сообщения поступают только в этих приложениях, а не на телефон. Будьте бдительны!