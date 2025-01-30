Котлета по-київськи: простий рецепт класики м'ясних страв

Що потрібно для котлети по-київськи у хрусткій паніровці

Для того, щоб приготувати 4 котлети по-київськи, знадобляться такі інгредієнти:

курячий фарш - 550 г

яйце - 2 шт.

плавлений сир - З0 г

зелень (кріп, петрушка) - 20 г

масло - 25 г

борошно - 2-3 ст. л.

панірувальні сухарі - 2-3 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

перець - 1 ч. л.

Як готувати котлету по-київськи

Для того, щоб приготувати котлети по-київськи використовуючи фарш, до перемеленого м'яса потрібно додати одне куряче яйце. Також всипте сіль та перець.

Ретельно перемішайте фарш, а потім відбийте його - тоді котлети будуть більш щільними. Розділіть фарш на чотири частини для чотирьох котлет. Дві з них приготуйте з сиром та зеленню, а інші - з зеленню та маслом.

Петрушку та кріп потрібно промити, обсушити, а потім подрібнити ножем. Масло краще попередньо заморозити, щоб воно довше тримало форму.

Сформуйте з фаршу кульки, а потім приплюсніть їх, щоб утворилася паляничка завтовшки близько 1 см. Викладіть в центр кожної начинку - однакову кількість зелені, а масло та сир розділіть на дві частини для двох котлет відповідно.

Обгорніть фаршем начинку та надайте майбутній котлеті овальну форму.



Як готувати котлети по-київськи (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Розбийте яйце в глибоку миску, в іншу насипте борошно, а в окремий посуд - панірувальні сухарі. Для того, щоб скоринка котлет була виразною і хрумкою, панірувальні сухарі можна зробити з кукурудзяних пластівців.

Спершу котлети потрібно обваляти в борошні, потім занурити в яйце, а після цього обкатати в панірувальних сухарях. Викладіть котлети по-київськи на застелене пергаментом деко.

Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте котлети протягом 30 хвилин. Цей спосіб простіший та корисніший, ніж обсмажування котлет у фритюрі. Найкраще подавати котлети по-київськи гарячими, зі звичним гарніром - картопляним пюре.