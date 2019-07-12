ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Могут даже убить: Супрун рассказала о пользе и вреде популярных ягод

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 22:42
Могут даже убить: Супрун рассказала о пользе и вреде популярных ягод
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Не выкидывайте косточки от вишен на отремонтированные дороги

Уляна Супрун рассказала о полезных свойствах популярной среди украинцев ягоды вишни. И.о министра здравоохранения отметила, что нация должна знать, что вишневые косточки могут убить, если их раскусить. Об этом эксперт подробно написала на своей странице в Facebook.

Супрун перечислила полезные свойства этой летней ягоды:

  • В вишне содержатся антоцианы. Это вещества, которые окрашивают эту ягоду, они имеют противоопухолевые свойства и предотвращают развитие рака прямой кишки. 

Могут даже убить: Супрун рассказала о пользе и вреде популярных ягодИллюстраиивное фото (pixabay.com)

 

  • Вишни снижают уровень липопротеинов низкой плотности - переносчиков холестерина, известных как "плохой холестерин". Именно с этим показателем связан риск сердечно-сосудистых болезней.
  • Лучше вишни, чем конфеты. Эти кисло-сладкие фрукты имеют низкий гликемический индекс, но богаты клетчаткой. Это означает, что они не вызывают колебаний уровня глюкозы в крови и не представляют угрозы для развития инсулинорезистентности и развития диабета 2-го типа.
  • В вишнях высокий уровень антиоксидантов, поэтому они считаются нутрицевтиками в случае болезней, связанных с воспалением и свободнорадикальных процессов: атеросклерозом, ревматоидным артритом и ожирением. Рекомендуется употреблять вишни для предотвращения болезни Альцгеймера, диабета и рака.

Могут даже убить: Супрун рассказала о пользе и вреде популярных ягод

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун попросила не выбрасывать косточки от вишен на отремонтированные дороги, а также порекомендовала не давать "чему-то мелкому испортить вашу жизнь".

Читайте также, как Уляна Супрун развенчала самые популярные медицинские мифы. Она рассказала, что, обращаясь к врачу, мы должны получать только те назначения, которые действительно нужны. 

Как ранее мы писали, Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз. Самыми популярными "способами" есть плевок в глаза, дуля, коровьи лепешки, потереть кольцом, перевязать пальцы нитками и другие.

Мошенники наживаются на здоровье украинцев: Супрун "разнесла" онлайн-аптеки Берегите не только себя: Супрун рассказала, от чего могут портиться лекарства
Новости Украины Ульяна Супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь