Можуть навіть вбити: Супрун розповіла про користь і шкоду популярних ягід

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Не викидайте кісточки від вишень на відремонтовані дороги

Уляна Супрун розповіла про корисні властивості популярної серед українців ягоди вишні. В. о міністра охорони здоров'я зазначила, що нація повинна знати, що вишневі кісточки можуть убити, якщо їх розкусити. Про це експерт детально написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун перерахувала корисні властивості цієї літньої ягоди:

У вишні містяться антоціани. Це речовини, які забарвлюють цю ягоду, вони мають протипухлинні властивості і зупиняють розвиток раку прямої кишки.

Иллюстраиивное фото (pixabay.com)

Вишні знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності - переносників холестерину, відомих як "поганий холестерин". Саме з цим показником пов'язаний ризик серцево-судинних хвороб.

Краще вишні, ніж цукерки. Ці кисло-солодкі фрукти мають низький глікемічний індекс, але багаті клітковиною. Це означає, що вони не викликають коливань рівня глюкози в крові і не представляють загрози для розвитку інсулінорезистентності і розвитку діабету 2-го типу.

У вишнях високий рівень антиоксидантів, тому вони вважаються нутрицевтиками в разі хвороб, пов'язаних із запаленням і вільнорадикальних процесів: атеросклерозу, ревматоїдного артриту та ожиріння. Рекомендується вживати вишні для запобігання хвороби Альцгеймера, діабету і раку.

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун попросила не викидати кісточки від вишень на відремонтовані дороги, а також порекомендувала не давати "чомусь дрібному зіпсувати ваше життя".

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