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Можуть навіть вбити: Супрун розповіла про користь і шкоду популярних ягід

STYLERЖиття    12.07.2019 - 22:42
Можуть навіть вбити: Супрун розповіла про користь і шкоду популярних ягід
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Не викидайте кісточки від вишень на відремонтовані дороги

Уляна Супрун розповіла про корисні властивості популярної серед українців ягоди вишні. В. о міністра охорони здоров'я зазначила, що нація повинна знати, що вишневі кісточки можуть убити, якщо їх розкусити. Про це експерт детально написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун перерахувала корисні властивості цієї літньої ягоди:

  • У вишні містяться антоціани. Це речовини, які забарвлюють цю ягоду, вони мають протипухлинні властивості і зупиняють розвиток раку прямої кишки.

Можуть навіть вбити: Супрун розповіла про користь і шкоду популярних ягідИллюстраиивное фото (pixabay.com)

 

  • Вишні знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності - переносників холестерину, відомих як "поганий холестерин". Саме з цим показником пов'язаний ризик серцево-судинних хвороб.
  • Краще вишні, ніж цукерки. Ці кисло-солодкі фрукти мають низький глікемічний індекс, але багаті клітковиною. Це означає, що вони не викликають коливань рівня глюкози в крові і не представляють загрози для розвитку інсулінорезистентності і розвитку діабету 2-го типу.
  • У вишнях високий рівень антиоксидантів, тому вони вважаються нутрицевтиками в разі хвороб, пов'язаних із запаленням і вільнорадикальних процесів: атеросклерозу, ревматоїдного артриту та ожиріння. Рекомендується вживати вишні для запобігання хвороби Альцгеймера, діабету і раку.

Можуть навіть вбити: Супрун розповіла про користь і шкоду популярних ягід

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун попросила не викидати кісточки від вишень на відремонтовані дороги, а також порекомендувала не давати "чомусь дрібному зіпсувати ваше життя".

Читайте також, як Уляна Супрун розвінчала найпопулярніші медичні міфи. Вона розповіла, що, звертаючись до лікаря, ми повинні отримувати тільки ті призначення, які дійсно потрібні.

Як раніше ми писали, Супрун розвіяла міфи про "популярні" захворювання очей. Найпопулярнішими "способами" є плювок в очі, дуля, коров'ячі коржі, потерти кільцем, перев'язати пальці нитками та інші.

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