У костелі Святого Миколая у Києві відкрили особливий пункт обігріву (фото)

У Києві у костелі Святого Миколая, який постраждав від пожежі у вересні 2021 року та все ще не відновився повноцінно, освятили пункт обігріву. Цей "Пункт Нескорених" працюватиме у храмі щодня пообіді.

Про це передали до Римо-католицької парафії св. Миколи в Києві у Facebook .

Приміщення, де розташований пункт обігріву, розташоване у підвальній частині костелу. Перед відкриттям священиками та парафіянами було здійснено ремонтні роботи.

"Раніше ці приміщення були вологими, а на стінах був грибок. Парафія провела чимало робіт, щоб повстав такий важливий центр", - розповів єпископ Києво-Житомирської єпархії Віталій Кривицький.

Священик також побажав, щоб цей пункт обігріву "вам не був потрібен", з надією, що війна РФ проти України закінчиться і в пунктах-укриттях, і пунктах обігріву для громадян не буде потреби.

У костелі Святого Миколая у Києві запрацював пункт обігріву (фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

"Дякуємо всім, хто долучився до того, щоб "Пункт Нескорених" постав і став символом того, що ми підкоряємось тільки Богу і не скоримось ворогу, як на зовнішньому, так і на внутрішньому фронті", - зазначив єпископ Кривицький.

Так, пункт обігріву в київському костелі Святого Миколая функціонує не лише як місце, де можна зігрітися та зарядити телефони та девайси, але також у приміщенні можна сховатися від небезпеки ворожих обстелів.

Пункт у костелі працює щодня з 14.00 до 18.00. Храм розташований у столиці на вул. Велика Васильківська, 77.

У київському костелі Святого Миколая відкрили "Пункт Нескорених" (фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

Костел Святого Миколая був збудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі. Архітектором був знаменитий Владислав Городецьким, автор Будинку з химерами у Києві. 1936 року радянська влада закрила костел, і споруду використовували як господарське приміщення аж до 1978 року, коли храм віддали Будинку органної музики, і після реставрації з 1981 року там проводять концерти органної та камерної музики. Орган Reiger Kloss у костелі був єдиним чинним органом у всій Європі.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у костелі Святого Миколая було знищено унікальний орган . За даними правоохоронців, пожежа у костелі сталася через коротке замикання в органі.

Раніше повідомлялося, що на реставрацію костелу Святого Миколая у Києві, де у вересні 2021 року сталася серйозна пожежа, українці пожертвували близько 16 млн. гривень.