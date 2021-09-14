Восстановление костела Святого Николая в Киеве начнется в октябре, - Минкульт

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве , где недавно произошел пожар, уже пожертвовали почти 16 млн гривен. Однако процесс восстановления здания начнется только в середине октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики .

Как пояснили в министерстве, сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС, но еще нужно получить заключение государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, что станет основанием для составления проектно-сметной документации. С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих заключений экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября",- заявили в Минкульте.