В космосе чуть не столкнулись российский и индийский спутники

Российский и индийский спутники опасно сблизились в космосе - минимальное расстояние между аппаратами "Канопус-В" и Cartosat-2F составило 224 метра.

О космическом инциденте сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Согласно данным главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, такое сближение произошло 27 ноября в 03:49 по киевскому времени.

Российский спутник имеет вес около 350 кг, а его индийский "коллега" - в два раза тяжелее.

Спутник "Канопус-В" на МАКСе-2013 (фото: vitalykuzmin.net)

Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Индийский спутник Cartosat-2F для наблюдения Земли, был запущен в рамках миссии PSLV-C40 Индийской организацией космических исследований 12 января 2018 года.

Спутник дистанционного зондирования Земли Cartosat-2F (фото: ISRI)

Напомним, что пять лет назад российский спутник подобного с "Канопус-В" типа и класса "Канопус-СТ" из-за неудачного запуска был потерян в космосе. Этот аппарат двойного назначения готовили к запуску 15 лет. Планировалось, что с его помощью можно было бы вести эффективную разведку в океане и обнаруживать погруженные подводные лодки.

Ранее сообщалось, что полторы недели назад на МКС произошел очередной инцидент - россияне при выходе в космос потеряли деталь со станции.