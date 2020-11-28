У космосі мало не зіткнулися російський та індійський супутники

Російський та індійський супутники небезпечно зблизилися в космосі - мінімальна відстань між апаратами "Канопус-В" і Cartosat-2F склала 224 метри.

Про космічний інцидент повідомили в прес-службі Роскосмосу.

Згідно з даними головного інформаційно-аналітичного центру автоматизованої системи попередження про небезпечні ситуації в навколоземному космічному просторі, таке зближення відбулося 27 листопада у 03:49 за київським часом.

Російський супутник має вагу близько 350 кг, а його індійський "колега" - вдвічі важче.

Супутник "Канопус-В" на Максі-2013 (фото: vitalykuzmin.net)

Обидва апарати призначені для дистанційного зондування Землі.

Індійський супутник Cartosat-2F для спостереження Землі був запущений в рамках місії PSLV-C40 Індійською організацією космічних досліджень 12 січня 2018 року.

Супутник дистанційного зондування Землі Cartosat-2F (фото: ISRI)

Нагадаємо, що п'ять років тому російський супутник подібного з "Канопус-В" типу і класу "Канопус-СТ" через невдалий запуск був втрачений в космосі. Цей апарат подвійного призначення готували до запуску 15 років. Планувалося, що з його допомогою можна було б вести ефективну розвідку в океані та виявляти занурені підводні човни.

Раніше повідомлялося, що півтора тижня тому на МКС стався черговий інцидент - росіяни при виході в космос втратили деталь зі станції.