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NASA показало унікальне скупчення молодих зірок і туманності у вигляді космічної ялинки (відео)

Ось так виглядає космічна ялинка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

NASA показало скупчення молодих зірок, які нагадують космічну різдвяну ялинку. Ці небесні тіла розташовані приблизно за 2500 світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Inverse.

Що відомо про космічну ялинку

"Скупчення різдвяної ялинки" відоме під назвою NGC 2264. Воно складається із зірок віком від 1 до 5 млн років. Деякі з цих небесних тіл мають менше десятої частини маси Сонця, але інші затьмарюють нашу головну зірку своїми значними розмірами і можуть сягати 7 сонячних мас.

Світло, яке можна побачити на скупченні - це рентгенівське випромінювання та інфрачервоне світіння.

"Це нове комбіноване зображення підсилює схожість із різдвяною ялинкою завдяки вибору кольору та повороту знімку", - пояснюють у NASA.

"Ялинка" складається з газу в туманності. Телескоп Національного наукового фонду WIYN в Арізоні зафіксував це світіння. Однак скупчення "пофарбували" у зелений колір, щоб воно більше відповідало різдвяній темі. Зображення повернули вертикально, щоб воно стало схоже на дерево.

У відео показали синхронні спалахи, схожі на вогники ялинки. Молоді зірки справді випромінюють у космос мінливі явища, як спалахи, втім вони не синхронізовані. На відео їх штучно синхронізували, щоб додати ефекту свята.

Білі вогні на цьому зображенні - це зірки, що сяють в інфрачервоному діапазоні.

 

Зазначається, що така фото і відеоредакція зображення скупчення зірок, може сприяти науковій грамотності населення, оскільки спонукатиме людей дізнатися більше про навколишній світ. Це може бути ефективним інструментом для поширення як астрономічних знань, так і святкового настрою.

Раніше ми писали про те, що вчені неочікувано знайшли аномалію на зворотному боці Місяця.

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