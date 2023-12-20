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NASA показало уникальное скопление молодых звезд и туманности в виде космической елки (видео)

Вот так выглядит космическая елка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

NASA показало скопление молодых звезд, напоминающих космическую рождественскую елку. Эти небесные тела расположены примерно в 2500 световых годах от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Inverse.

Что известно о космической елке

"Скопление рождественской елки" известно под названием NGC 2264. Оно состоит из звезд в возрасте от 1 до 5 млн лет. Некоторые из этих небесных тел имеют менее десятой части массы Солнца, но другие омрачают нашу главную звезду своими значительными размерами и могут достигать 7 солнечных масс.

Свет, который можно увидеть на скоплении - это рентгеновское излучение и инфракрасное свечение.

"Это новое комбинированное изображение усиливает сходство с рождественской елкой благодаря выбору цвета и поворота снимка", - объясняют в NASA.

"Елка" состоит из газа в туманности. Телескоп Национального научного фонда WIYN в Аризоне зафиксировал это свечение. Однако скопления "покрасили" в зеленый цвет, чтобы оно больше соответствовало рождественской теме. Изображение повернули вертикально, чтобы оно стало похоже на дерево.

В видео показали синхронные вспышки, похожие на огоньки елки. Молодые звезды на самом деле излучают в космос меняющиеся вспышки, но они не синхронизированы. На видео их искусственно синхронизировали, чтобы добавить эффект праздника.

Белые огни на этом изображении - это звезды, сияющие в инфракрасном диапазоне.

 

Отмечается, что такая фото и видеоредакция изображения скопления звезд может способствовать научной грамотности населения, поскольку будет побуждать людей узнать больше об окружающем мире. Это может быть эффективным инструментом распространения как астрономических знаний, так и праздничного настроения.

Ранее мы писали о том, что ученые неожиданно обнаружили аномалию на обратной стороне Луны.

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