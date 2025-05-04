Косметологи на межі дозволеного: які процедури небезпечно робити без хірурга

Чому не всі процедури можуть виконувати косметологи

Основна кількість процедур, яку виконують косметологи, стосується ін'єкцій. Це будь-які проколи шкіри, тобто інвазивні процедури.

У березні 2024 року МОЗ України внесло зміни в законодавчі акти, і тепер для того, щоб проводити інвазивні процедури косметологи повинні отримати сертифікат дерматолога-хірурга.

Зміни до номенклатури лікарських спеціальностей (скриншот: МОЗ)

Які процедури небезпечно робити

За словами Дмитра Слоссера, серйозна ситуація склалася з ліпосакціями.

"Я хочу на цьому наголосити, тому що косметологи побачили інструмент. Але це має вигляд як ніби знайшли ту канюлю, їм показали, як з нею працювати й вони поголовно зараз роблять. У них називається це не ліпосакція, називається ліпоредукція, хоча те саме: під місцевим знеболенням пацієнту через проколи видаляється жир", - пояснює він.

Ліпоредукція - це інвазивна процедура з анестезіологічними нюансами. Крім того, фахівцю потрібно добре розумітися на анатомії тіла людини.

"Коли я побачив відео з майстер-класу з ліпоредукції, там стоять квіти в якихось антисанітарних умовах, косметологи стоять і відсмоктують жир, ну це жах. І ми вже бачимо ускладнення, які відбуваються після таких процедур", - наголошує лікар.

За його словами, бувають передозування знеболювальними, гематоми, асиметрії, тобто класичні ускладнення, які потребують втручання пластичного хірурга. Також речовина, яку використовують для ін'єкцій, може потрапити в кров, тромбувати судини та спровокувати розвиток некрозу.

Також небезпечною може бути процедура ниткового ліфтингу. Це безопераційний метод омолодження обличчя за допомогою спеціальних ниток, які вводять в зони обличчя, де потрібно підтягнути тканини з метою корекції вікових змін шкіри. Для введення ниток в тканини використовують голки або канюлі - голки з тупим кінцем.

"Ставити нитки теж небезпечно, тому що фактично в сліпу треба глибоко пройти гострою голкою. Це ризиковано, тому що вони проходять дуже близько до нервів. Ми прям бачимо, що ця нитка пройшла біля нерва", - розповідає Слоссер.

До того ж якщо в майбутньому пластичний хірург буде виконувати підтяжку обличчя, саме нитки можуть зменшити шанси на якісну операцію.