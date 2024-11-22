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Косметолог розповіла, чи справді цинк допомагає продовжити дію ботоксу

Чи можна збільшити дію ботоксу за допомогою цинку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продовжити дію ботоксу багато хто намагається за допомогою добавок з цинком. Косметолога розповіла, чи справді це працює та як можна збільшити дію ботоксу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке ботокс та скільки часу він діє.

Що таке ботокс

Ботулінотерапія використовується в косметології для розгладження зморшок чола, міжбрів'я, підборіддя, носа, шиї. 

Уколи ботоксу безпечні та гіпоалергенні, не порушують міміку обличчя і не викликають відторгнення. Перед процедурою ботулінотерапії необхідно записатися на консультацію дерматолога, щоб виявити можливі протипоказання до препарату. 

Чи допомагає цинк продовжити дію ботоксу

Косметолог Анна Білошицька розповіла, що дослідження показують, що пацієнти часто мають розвиток нечутливості до ботулотоксину при зниженні рівня цинку.

Крім цього, є дані досліджень, які свідчать, що прийом цинку впливає на тривалість ефекту від ботулінотерапії. 

Дефіцит цинку може бути при:

  • тривалому прийомі оральних контрацептивів (КОК)
  • інфекційних захворюваннях
  • захворюваннях печінки та жовчного міхура, артритах
  • тривалому стресі
  • інтенсивних фізичних навантажень

У дорослої людини в організмі міститься приблизно 2-3 г цинку, при цьому 60% цинку міститься у м’язах, а 30% у кістках.

Для отримання більш тривалого ефекту від ботоксу косметологи радять приймати препарати з цинком за 2 тижні до процедури ботулінотерапії.

Скільки діє ботокс

Експерт все ж схиляються до думки, що прийом добавок цинку протягом короткого періоду часу, як правило, має бути безпечним.

В іншому випадку є ризик таких побічних ефектів, як діарея, спазми в животі та блювота.

 

Раніше ми повідомляли, що станеться з обличчям, якщо часто колоти ботокс.

Також косметолог пояснювала, як зовнішність впливає на емоційне благополуччя.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Анни Білошицької та сайт Health.

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