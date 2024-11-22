Косметолог рассказала, действительно ли цинк помогает продолжить действие ботокса

Продолжить действие ботокса многие пытаются с помощью добавок с цинком. Косметолога рассказала, действительно ли это работает и как можно увеличить действие ботокса.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое ботокс и сколько времени он действует.
Ботулинотерапия используется в косметологии для разглаживания морщин лба, межбровья, подбородка, носа, шеи.
Уколы ботокса безопасны и гипоаллергенны, не нарушают мимику лица и не вызывают отторжения. Перед процедурой ботулинотерапии необходимо записаться на консультацию дерматолога, чтобы выявить возможные противопоказания препарату.
Косметолог Анна Белошицкая рассказала, что исследования показывают, что пациенты часто развивают нечувствительность к ботулотоксину при снижении уровня цинка.
Кроме того, есть данные исследований, которые свидетельствуют, что прием цинка влияет на длительность эффекта от ботулинотерапии.
Дефицит цинка может быть при:
У взрослого человека в организме содержится примерно 2-3 г цинка, при этом 60% цинка содержится в мышцах, а 30% в костях.
Для получения более длительного эффекта от ботокса косметологи рекомендуют принимать препараты с цинком за 2 недели до процедуры ботулинотерапии.
Эксперты все же склоняются к мнению, что прием добавок цинка в течение короткого периода времени, как правило, должен быть безопасным.
В противном случае есть риск таких побочных эффектов, как диарея, спазмы в животе и рвота.
Ранее мы сообщали, что произойдет с лицом, если часто колоть ботокс.
Также косметолог объясняла, как внешность влияет на эмоциональное благополучие.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Анны Белошицкой и сайт Health.