Косметолог рассказала, действительно ли цинк помогает продолжить действие ботокса

Что такое ботокс

Ботулинотерапия используется в косметологии для разглаживания морщин лба, межбровья, подбородка, носа, шеи.

Уколы ботокса безопасны и гипоаллергенны, не нарушают мимику лица и не вызывают отторжения. Перед процедурой ботулинотерапии необходимо записаться на консультацию дерматолога, чтобы выявить возможные противопоказания препарату.

Помогает ли цинк продолжить действие ботокса

Косметолог Анна Белошицкая рассказала, что исследования показывают, что пациенты часто развивают нечувствительность к ботулотоксину при снижении уровня цинка.

Кроме того, есть данные исследований, которые свидетельствуют, что прием цинка влияет на длительность эффекта от ботулинотерапии.

Дефицит цинка может быть при:

длительном приеме оральных контрацептивов (КОК)

инфекционных заболеваниях

заболеваниях печени и желчного пузыря, артритах

длительном стрессе

интенсивных физических нагрузок

У взрослого человека в организме содержится примерно 2-3 г цинка, при этом 60% цинка содержится в мышцах, а 30% в костях.

Для получения более длительного эффекта от ботокса косметологи рекомендуют принимать препараты с цинком за 2 недели до процедуры ботулинотерапии.

Сколько действует ботокс

Эксперты все же склоняются к мнению, что прием добавок цинка в течение короткого периода времени, как правило, должен быть безопасным.

В противном случае есть риск таких побочных эффектов, как диарея, спазмы в животе и рвота.