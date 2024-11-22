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Косметолог рассказала, действительно ли цинк помогает продолжить действие ботокса

Можно ли увеличить действие ботокса с помощью цинка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Продолжить действие ботокса многие пытаются с помощью добавок с цинком. Косметолога рассказала, действительно ли это работает и как можно увеличить действие ботокса.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое ботокс и сколько времени он действует.

Что такое ботокс

Ботулинотерапия используется в косметологии для разглаживания морщин лба, межбровья, подбородка, носа, шеи.

Уколы ботокса безопасны и гипоаллергенны, не нарушают мимику лица и не вызывают отторжения. Перед процедурой ботулинотерапии необходимо записаться на консультацию дерматолога, чтобы выявить возможные противопоказания препарату.

Помогает ли цинк продолжить действие ботокса

Косметолог Анна Белошицкая рассказала, что исследования показывают, что пациенты часто развивают нечувствительность к ботулотоксину при снижении уровня цинка.

Кроме того, есть данные исследований, которые свидетельствуют, что прием цинка влияет на длительность эффекта от ботулинотерапии.

Дефицит цинка может быть при:

  • длительном приеме оральных контрацептивов (КОК)
  • инфекционных заболеваниях
  • заболеваниях печени и желчного пузыря, артритах
  • длительном стрессе
  • интенсивных физических нагрузок

У взрослого человека в организме содержится примерно 2-3 г цинка, при этом 60% цинка содержится в мышцах, а 30% в костях.

Для получения более длительного эффекта от ботокса косметологи рекомендуют принимать препараты с цинком за 2 недели до процедуры ботулинотерапии.

Сколько действует ботокс

Эксперты все же склоняются к мнению, что прием добавок цинка в течение короткого периода времени, как правило, должен быть безопасным.

В противном случае есть риск таких побочных эффектов, как диарея, спазмы в животе и рвота.

 

Ранее мы сообщали, что произойдет с лицом, если часто колоть ботокс.

Также косметолог объясняла, как внешность влияет на эмоциональное благополучие.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Анны Белошицкой и сайт Health.

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