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Косметолог раскрыла тонкости и секреты правильного ухода за волосами зимой

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Суббота 12 февраля 2022 21:02
Косметолог раскрыла тонкости и секреты правильного ухода за волосами зимой Фото: Уход за волосами зимой (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

В зимний период времени наши волосы нуждаются в максимально щадящем отношении и правильно подобранном уходе, иначе можно остаться с "соломой" на голове.

Косметолог-дерматолог Елена Гай перечислила в Instagram важные хитрости и правила, придерживаясь которых, вы сможете сохранить волосы упругими, блестящими и ухоженными.

1. Обязательно носить головной убор - шапку, платок, хотя бы капюшон;

2. Выбирать шапку только из натуральных материалов и снимать её в помещении;

3. Прятать волосы под верхнюю одежду, не выставлять на мороз;

4. Минимизировать использование фена и плойки - стараться, чтобы волосы были не пересушены;

5. Заблаговременно планировать мытье и укладку волос, чтобы избежать перепада температур. Мыть и сушить голову за 2 часа до выхода на мороз. Волосы должны успеть высохнуть и остыть после горячей укладки;

Косметолог раскрыла тонкости и секреты правильного ухода за волосами зимойВолосы нельзя сушить прямо перед выходом на мороз (фото: pexels.com)⠀

6. Использовать увлажнители воздуха в помещении, где проводите больше всего времени;

7. Подобрать хороший шампунь против перхоти (Фридерм, Ducray), который будет эффективно справляться с излишним кожным жиром от использования шапки;

8. Ухаживать за волосами салонными процедурами или в домашних условиях, применяя увлажняющие и питательные средства и усиленную термозащиту;

9. Применять антистатические средства и пользоваться деревянными расческами во избежание электризации волос;

10. Пить много жидкости, питаться насыщенной полезными веществами пищей и принимать дополнительные витамины.

И конечно же при приобретении средств по уходу за волосами в зимний период времени, обращайте внимание на содержание таких компонентов как:

  • коллаген: укрепляет волосы по всей длине и стимулирует их рост;
  • пантенол: обволакивает стержень невесомой плёнкой, защищает от сухости и при этом не утяжеляет волосы;
  • витамин Е - главный по красоте. Действует универсально: питает и укрепляет луковицы, стимулирует рост волос, лечит кожу головы и борется с перхотью;
  • хитозан: придаёт волосам упругость и силу, волосы меньше электризуются, проще расчёсываются и блестят;
  • гиалуроновая кислота - мощный увлажнитель;
  • экстракт каштана: стимулирует кровообращение, укрепляет стенки сосудов и капилляров, питает волосяные луковицы, препятствует выпадению и стимулирует рост волос;
  • протеины пшеницы: защищают, уплотняют и стимулируют рост волос.

Напомним, ранее блогер рассказала, как правильно использовать средства для волос для максимальной эффективности.

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