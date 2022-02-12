Косметолог раскрыла тонкости и секреты правильного ухода за волосами зимой
В зимний период времени наши волосы нуждаются в максимально щадящем отношении и правильно подобранном уходе, иначе можно остаться с "соломой" на голове.
Косметолог-дерматолог Елена Гай перечислила в Instagram важные хитрости и правила, придерживаясь которых, вы сможете сохранить волосы упругими, блестящими и ухоженными.
1. Обязательно носить головной убор - шапку, платок, хотя бы капюшон;
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2. Выбирать шапку только из натуральных материалов и снимать её в помещении;
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3. Прятать волосы под верхнюю одежду, не выставлять на мороз;
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4. Минимизировать использование фена и плойки - стараться, чтобы волосы были не пересушены;
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5. Заблаговременно планировать мытье и укладку волос, чтобы избежать перепада температур. Мыть и сушить голову за 2 часа до выхода на мороз. Волосы должны успеть высохнуть и остыть после горячей укладки;
Волосы нельзя сушить прямо перед выходом на мороз (фото: pexels.com)⠀
6. Использовать увлажнители воздуха в помещении, где проводите больше всего времени;
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7. Подобрать хороший шампунь против перхоти (Фридерм, Ducray), который будет эффективно справляться с излишним кожным жиром от использования шапки;
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8. Ухаживать за волосами салонными процедурами или в домашних условиях, применяя увлажняющие и питательные средства и усиленную термозащиту;
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9. Применять антистатические средства и пользоваться деревянными расческами во избежание электризации волос;
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10. Пить много жидкости, питаться насыщенной полезными веществами пищей и принимать дополнительные витамины.
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И конечно же при приобретении средств по уходу за волосами в зимний период времени, обращайте внимание на содержание таких компонентов как:
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- коллаген: укрепляет волосы по всей длине и стимулирует их рост;
- пантенол: обволакивает стержень невесомой плёнкой, защищает от сухости и при этом не утяжеляет волосы;
- витамин Е - главный по красоте. Действует универсально: питает и укрепляет луковицы, стимулирует рост волос, лечит кожу головы и борется с перхотью;
- хитозан: придаёт волосам упругость и силу, волосы меньше электризуются, проще расчёсываются и блестят;
- гиалуроновая кислота - мощный увлажнитель;
- экстракт каштана: стимулирует кровообращение, укрепляет стенки сосудов и капилляров, питает волосяные луковицы, препятствует выпадению и стимулирует рост волос;
- протеины пшеницы: защищают, уплотняют и стимулируют рост волос.
Напомним, ранее блогер рассказала, как правильно использовать средства для волос для максимальной эффективности.