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Косметолог розкрила тонкощі і секрети правильного догляду за волоссям взимку

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Субота 12 лютого 2022 21:02
Косметолог розкрила тонкощі і секрети правильного догляду за волоссям взимку Фото: Догляд за волоссям взимку (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

У зимовий період часу наше волосся потребує максимально щадного відношення і правильно підібраного догляду, інакше можна залишитися з "соломою" на голові.

Косметолог-дерматолог Олена Гай перерахувала в Instagram важливі хитрощі і правила, дотримуючись яких, ви зможете зберегти волосся пружним, блискучим і доглянутим.

1. Обов'язково носити головний убір - шапку, хустку, хоча б капюшон;

2. Вибирати шапку тільки з натуральних матеріалів і знімати її в приміщенні;

3. Ховати волосся під верхній одяг, не виставляти на мороз;

4. Мінімізувати використання фена і плойки - намагатися, щоб волосся було не пересушене;

5. Завчасно планувати миття і укладання волосся, щоб уникнути перепаду температур. Мити і сушити голову за 2 години до виходу на мороз. Волосся повинно встигнути висохнути і охолонути після гарячого укладання;

Косметолог розкрила тонкощі і секрети правильного догляду за волоссям взимкуНе можна сушити волосся прямо перед виходом на мороз (фото: pexels.com)⠀

6. Використовувати зволожувачі повітря в приміщенні, де проводите найбільше часу;

7. Підібрати хороший шампунь проти лупи (Фридерм, Ducray), який буде ефективно справлятися із зайвим шкірним жиром від використання шапки;

8. Доглядати за волоссям салонними процедурами або в домашніх умовах, застосовуючи зволожуючі і живильні засоби і посилений термозахист;

9. Застосовувати антистатичні засоби і користуватися дерев'яними гребінцями, щоб уникнути електризації волосся;

10. Пити багато рідини, харчуватися насиченою корисними речовинами їжею і приймати додаткові вітаміни.

І звичайно ж, при придбанні засобів по догляду за волоссям в зимовий період часу, звертайте увагу на зміст таких компонентів як:

  • колаген: зміцнює волосся по всій довжині і стимулює його зростання;
  • пантенол: обволікає стрижень невагомою плівкою, захищає від сухості і при цьому не обтяжує волосся;
  • вітамін Е - головний за красою. Діє універсально: живить і зміцнює цибулини, стимулює ріст волосся, лікує шкіру голови і бореться з лупою;
  • хітозан: надає волоссю пружність і силу, волосся менше електризується, простіше розчісується і блищить;
  • гіалуронова кислота - потужний зволожувач;
  • екстракт каштана: стимулює кровообіг, зміцнює стінки судин і капілярів, живить волосяні цибулини, перешкоджає випаданню і стимулює ріст волосся;
  • протеїни пшениці: захищають, ущільнюють і стимулюють ріст волосся.

Нагадаємо, раніше блогер розповіла, як правильно використовувати засоби для волосся для максимальної ефективності.

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Б'юті-поради Догляд за волоссям
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