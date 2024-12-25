Косметолог пояснила, що відбувається, якщо давити прищі

Ризик потрапляння інфекції

При видавлюванні прища ви не лише видаляєте гній, а й пошкоджуєте навколишні тканини. Це створює ідеальні умови для проникнення бактерій із поверхні шкіри або бруду з рук у глибші шари дерми.

Що відбувається:

Бактерії, такі як Propionibacterium acnes (основний збудник акне), потрапляють у рану.

Інфекція може поширюватися, спричиняючи запалення, біль, почервоніння та навіть нагноєння.

Особливо це небезпечно для людей із послабленим імунітетом, оскільки інфекція може розвиватися швидше.

Поширення запалення

Видавлювання створює підвищений тиск усередині пори, що провокує проникнення гною та бактерій у сусідні тканини. Це не лише збільшує кількість прищів, а й підвищує ризик ускладнень.

Чому це небезпечно:

Носогубний трикутник: У цій зоні судини безпосередньо пов’язані з мозковими. Якщо інфекція потрапить у кровообіг, це може спричинити серйозні наслідки, як-от тромбоз або абсцес головного мозку.

Мікротравми шкіри

Під час видавлювання прищів пальці та нігті пошкоджують верхній шар епідермісу, що створює додаткові проблеми.

Що може статися:

Утворюються мікротріщини, які стають відкритими воротами для бактерій.

На місці пошкоджень можуть з’явитися рубці, пігментні плями та нерівності шкіри.

Якщо прищі видавлювати часто, це значно підвищує ризик розвитку хронічного запалення шкіри.

Чому формуються атрофічні рубці після видавлювання?

Атрофічні рубці - це поглиблені ділянки шкіри, які утворюються через порушення її відновлення. Розберімо механізми їх утворення:

Пошкодження тканин через запалення

Коли ви видавлюєте прищ, запальний процес поширюється на сусідні клітини. Це руйнує колаген та еластин - ключові білки, які відповідають за пружність і регенерацію шкіри.

Порушення процесу загоєння

Замість природного відновлення колагену організм формує ділянки з дефіцитом тканин. Це і є причиною виникнення втиснутих атрофічних рубців.

Гіпоксія тканин

При видавлюванні набряк шкіри знижує мікроциркуляцію крові, що уповільнює доставку кисню та поживних речовин до ураженої ділянки. У результаті шкіра загоюється повільніше, що сприяє формуванню нерівностей.

Розрив базальної мембрани

Базальна мембрана, яка розділяє епідерміс і дерму, може бути пошкоджена через інтенсивне запалення. Це призводить до порушення цілісності шкіри, що ускладнює її відновлення та провокує утворення рубців.

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