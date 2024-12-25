Косметолог пояснила, що відбувається, якщо давити прищі

Хоча видавлювання прищів здається швидким способом позбутися шкірних проблем, це може мати серйозні наслідки для здоров’я шкіри. Експерти поперджають, ніколи не робіть цього, бо отримаєте рубці на шкірі!
Чому саме не треба давити прищі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на науково-доказового блогера Яну Токар в Instagram.
Ризик потрапляння інфекції
При видавлюванні прища ви не лише видаляєте гній, а й пошкоджуєте навколишні тканини. Це створює ідеальні умови для проникнення бактерій із поверхні шкіри або бруду з рук у глибші шари дерми.
Що відбувається:
Особливо це небезпечно для людей із послабленим імунітетом, оскільки інфекція може розвиватися швидше.
Поширення запалення
Видавлювання створює підвищений тиск усередині пори, що провокує проникнення гною та бактерій у сусідні тканини. Це не лише збільшує кількість прищів, а й підвищує ризик ускладнень.
Чому це небезпечно:
Мікротравми шкіри
Під час видавлювання прищів пальці та нігті пошкоджують верхній шар епідермісу, що створює додаткові проблеми.
Що може статися:
Якщо прищі видавлювати часто, це значно підвищує ризик розвитку хронічного запалення шкіри.
Атрофічні рубці - це поглиблені ділянки шкіри, які утворюються через порушення її відновлення. Розберімо механізми їх утворення:
Коли ви видавлюєте прищ, запальний процес поширюється на сусідні клітини. Це руйнує колаген та еластин - ключові білки, які відповідають за пружність і регенерацію шкіри.
Замість природного відновлення колагену організм формує ділянки з дефіцитом тканин. Це і є причиною виникнення втиснутих атрофічних рубців.
При видавлюванні набряк шкіри знижує мікроциркуляцію крові, що уповільнює доставку кисню та поживних речовин до ураженої ділянки. У результаті шкіра загоюється повільніше, що сприяє формуванню нерівностей.
Базальна мембрана, яка розділяє епідерміс і дерму, може бути пошкоджена через інтенсивне запалення. Це призводить до порушення цілісності шкіри, що ускладнює її відновлення та провокує утворення рубців.
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