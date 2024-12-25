Косметолог объяснила, что происходит, если давить прыщи

Риск попадания инфекции в организм

При выдавливании прыща вы не только удаляете гной, но и повреждаете окружающие ткани. Это создает идеальные условия для проникновения бактерий с поверхности кожи или грязи с рук в более глубокие слои дермы.

Что происходит:

Бактерии, такие как Propionibacterium acnes (основной возбудитель акне), попадают в рану.

Инфекция может распространяться, вызывая воспаление, боль, покраснение и даже нагноение.

Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом, поскольку инфекция может развиваться быстрее.

Распространение воспаления

Выдавливание создает повышенное давление внутри поры, что провоцирует проникновение гноя и бактерий в соседние ткани. Это не только увеличивает количество прыщей, но и повышает риск осложнений.

Почему это опасно:

Носогубный треугольник: В этой зоне сосуды непосредственно связаны с мозговыми. Если инфекция попадет в кровообращение, это может вызвать серьезные последствия, такие как тромбоз или абсцесс головного мозга.

Микротравмы кожи

Во время выдавливания прыщей пальцы и ногти повреждают верхний слой эпидермиса, что создает дополнительные проблемы.

Что может произойти:

Образуются микротрещины, которые становятся открытыми воротами для бактерий.

На месте повреждений могут появиться рубцы, пигментные пятна и неровности кожи.

Если прыщи выдавливать часто, это значительно повышает риск развития хронического воспаления кожи.

Почему формируются атрофические рубцы после выдавливания?

Атрофические рубцы - это углубленные участки кожи, которые образуются из-за нарушения ее восстановления. Давайте разберем механизмы их образования:

Повреждение тканей из-за воспаления

Когда вы выдавливаете прыщ, воспалительный процесс распространяется на соседние клетки. Это разрушает коллаген и эластин - ключевые белки, которые отвечают за упругость и регенерацию кожи.

Нарушение процесса заживления

Вместо естественного восстановления коллагена организм формирует участки с дефицитом тканей. Это и является причиной возникновения вдавленных атрофических рубцов.

Гипоксия тканей

При выдавливании отек кожи снижает микроциркуляцию крови, что замедляет доставку кислорода и питательных веществ к пораженному участку. В результате кожа заживает медленнее, что способствует формированию неровностей.

Разрыв базальной мембраны

Базальная мембрана, которая разделяет эпидермис и дерму, может быть повреждена из-за интенсивного воспаления. Это приводит к нарушению целостности кожи, что затрудняет ее восстановление и провоцирует образование рубцов.

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