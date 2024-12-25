Косметолог объяснила, что происходит, если давить прыщи

Хотя выдавливание прыщей кажется быстрым способом избавиться от кожных проблем, это может иметь серьезные последствия для здоровья кожи. Эксперты предупреждают, никогда не делайте этого, потому что получите рубцы на коже!
Почему именно не надо давить прыщи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научно-доказательного блогера Яну Токарь в Instagram.
Риск попадания инфекции в организм
При выдавливании прыща вы не только удаляете гной, но и повреждаете окружающие ткани. Это создает идеальные условия для проникновения бактерий с поверхности кожи или грязи с рук в более глубокие слои дермы.
Что происходит:
Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом, поскольку инфекция может развиваться быстрее.
Распространение воспаления
Выдавливание создает повышенное давление внутри поры, что провоцирует проникновение гноя и бактерий в соседние ткани. Это не только увеличивает количество прыщей, но и повышает риск осложнений.
Почему это опасно:
Микротравмы кожи
Во время выдавливания прыщей пальцы и ногти повреждают верхний слой эпидермиса, что создает дополнительные проблемы.
Что может произойти:
Если прыщи выдавливать часто, это значительно повышает риск развития хронического воспаления кожи.
Атрофические рубцы - это углубленные участки кожи, которые образуются из-за нарушения ее восстановления. Давайте разберем механизмы их образования:
Когда вы выдавливаете прыщ, воспалительный процесс распространяется на соседние клетки. Это разрушает коллаген и эластин - ключевые белки, которые отвечают за упругость и регенерацию кожи.
Вместо естественного восстановления коллагена организм формирует участки с дефицитом тканей. Это и является причиной возникновения вдавленных атрофических рубцов.
При выдавливании отек кожи снижает микроциркуляцию крови, что замедляет доставку кислорода и питательных веществ к пораженному участку. В результате кожа заживает медленнее, что способствует формированию неровностей.
Базальная мембрана, которая разделяет эпидермис и дерму, может быть повреждена из-за интенсивного воспаления. Это приводит к нарушению целостности кожи, что затрудняет ее восстановление и провоцирует образование рубцов.
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