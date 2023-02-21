Косметолог назвала 7 ефективних компонентів нічного догляду, про які ви не знали

Чи дійсно немає різниці між вечірнім доглядом і денним?

Ні, це абсолютно невірно. Якщо метафорично, то ваша шкіра, як і ви, працює протягом всього дня, тому їй також потрібно мати час для відновлення. Нічний час і є тим періодом відновлення шкіри, тому саме вечірній догляд це ритуал, яким точно не варто нехтувати.

В цей час м’язи знаходяться в нерухомому стані, розслабляються, що сприятливо впливає на обмін речовин і підвищує циркуляцію крові в шкірі. Для активних компонентів це найкращі умови.

До того ж нічний догляд бере участь у процесі регенерації шкіри та її відновлення після оксидативного стресу вдень. Наша шкіра дійсно особливо активно відновлюється у момент глибокого сну і під час цієї фази у нас відбувається "ділення" клітин.

Тому насамперед активні речовини можуть посприяти такому процесу та зробити шкіру більш щільною та пружною. Якщо ви помічали, після використання засобів з активними компонентами ввечері, на ранок шкіра має більш здоровий вигляд обличчя та рівний тон.

А денний ритуал скоріше виступає в ролі захисника від зовнішнього середовища, від ультрафіолету (і не тільки в теплий сонячний день, але й протягом цілого року), від вільних радикалів, які також інтенсивно впливають на нашу шкіру, і врешті-решт від декоративної косметики.

З якого віку варто починати вводити вечірній ритуал з активними компонентами у свій догляд?

До певного віку шкіра здатна самостійно боротися з подразниками, але пам’ятаємо, що всі ми різні, режим дня у кожного свій, шкідливі звички - теж. Загалом, більшість спеціалістів радять починати з 25 років.

Я дотримуюся думки, що це має бути у свідомому віці, коли людина може з розумом підійти до підбору догляду, консультацій з дерматологом, розуміє важливість профілактики старіння та взагалі дивиться комплексно на вирішення тієї чи іншої проблеми.

Тому це може бути й у 20 років, зважаючи на запит, і трохи пізніше. Є загальне твердження, що починаючи з 20-25 років кількість колагену зменшується на 1% щорічно - це треба зауважити, як фактор старіння.

Адже саме колаген пов'язує між собою клітини, допомагаючи їм підтримувати форму і від нього безпосередньо залежить тургор шкіри, а це означає, що і її молодість. Варто обирати активні поживні елементи у своїх засобах, і намагатися підбирати вечірній та денний догляд з однієї лінійки бренду.

На які саме компоненти ви можете порадити звернути увагу у виборі продуктів для нічного догляду та чому?

Ефірні олії та екстракти - це ті ключові компоненти нічного догляду, які досить добре можуть насичувати шкіру поживними елементами, зволожувати її та, в деяких випадках, надавати протизапальну дію.

Далі - компонент, який я б віднесла до активних, - гіалуронова кислота. Її молекули здатні утримати вологу в тисячі разів більшу, за її власну масу. Це той потужний компонент, що надає максимальне зволоження.

Колаген, про який ми з вами згадували вище, надає шкірі м’якість та пружність.

Вітамін С — відмінний компонент з доведеною дією, але з ним треба бути уважним. Використовувати засоби, що містять вітамін С, можна і вранці, і ввечері. У денний час він забезпечує надійний захист від вільних радикалів і УФ-пошкодження. Сироватка або крем з вітаміном С плюс засіб з SPF - ідеальна пара. Та зверніть увагу, ці засоби краще не поєднувати з кислотами та ретинолом.

Глікоген здатний покращувати еластичність шкіри та розгладжувати її мікрорельєф.

Останнім, але не за важливістю, я б додала мелатонін - інтенсивно омолоджуючий компонент, який бореться з віковими змінами, укріплює судинну стінку та уповільнює процеси старіння.

Особистий вибір дерматолога: Певно, один з моїх найулюбленіших компонентів саме у власному догляді - мелатонін. Ефірна олія з мелатоніном насправді добре відновлює та регенерує нашу шкіру - знахідка для будь-якого типу шкіри та будь-якого віку.

Ефірні олії з мелатоніном мають унікальний природний склад, який має, як освітлювальну дію, так і антиоксидантну й регенеруючу. Мелатонін здатен відновити шкіру і з видимими ознаками старіння, і під час гормонального дисбалансу, і просто в період сильного стресу.