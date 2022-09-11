Недостаток или бомба замедленного действия? Чем на самом деле грозит варикоз

Варикозное расширение вен - нередкая проблема, которую некоторые считают косметическим недостатком. Но проблема на самом деле серьезнее.
О причинах, симптомах, последствиях варикоза рассказала врач-паталогоанатом из Львова Виктория Пьец.
Чаще всего варикоз возникает на ногах. Связано это с тем, что кровь по венам ног движется снизу вверх, преодолевая силу тяжести. Внутри вен существует система клапанов, что помогает кровяному руслу двигаться к сердцу и не возвращаться "назад", вызывая растяжение или скручивание вен.
Если система венозных клапанов повреждается, венозные стенки истончаются - тогда происходит развитие варикозной болезни.
Важно! Варикозное расширение может быть не только вен нижних конечностей, но и любых вен, даже семенного канатика (варикоцелле) или вен малого таза.
Фото: Здоровые сосуды и варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)
Варикоз опасен из-за образования тромбов.
"Из-за нарушения оттока крови вследствие застоя крови, утончение стенки и повреждения клапанов возможно образование тромбов. Тромбы могут оторваться и с течением крови попасть в легочную артерию - будем иметь тромбоэмболию и возможную смерть", - предупредила медик.
Или же тромб "обтурирует" просвет сосуда и следствие - ишемия конечности, некроз и ампутация.
Врач рекомендует обращаться к флебологу для назначения соответствующего лечения (обычно хирургического), не заниматься самолечением и не запускать болезнь.
Ранее доктор Комаровский рассказал про основные правила профилактики варикоза.
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