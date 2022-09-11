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Косметичний недолік чи бомба сповільненої дії? Чим насправді загрожує варикоз

Колаж РБК-Україна: Чи небезпечний варикоз
Автор: Світлана Мащенко

Варикозне розширення вен - нерідка проблема, яку дехто вважає косметичним недоліком. Але проблема насправді серйозніша.

Про причини, симптоми, наслідки варикозу розповіла лікар-паталогоанатом зі Львова Вікторія П'єц.

Чому виникає варикоз?

Найчастіше варикоз виникає на ногах. Пов'язано це з тим, що кров по венах ніг рухається знизу вверх, долаючи силу тяжіння. Усередині вен існує система клапанів, що допомагає кров’яному руслу рухатись до серця й не повертатися "назад", викликаючи розтягнення або скручування вен.

Якщо система венозних клапанів пошкоджується, венозні стінки стоншуються - тоді відбувається розвиток варикозної хвороби.

Важливо! Варикозне розширення може бути не лише вен нижніх кінцівок, а й будь-яких вен, навіть сім'яного канатика (варикоцелле) чи вен малого тазу.

Причини захворювання:

  • спадковий фактор (будова стінки судин),
  • вагітність - не у всіх виникає варикоз, але зміна гормонального фону та зниження тонусу судин можуть сприяти появі варикозу,
  • спортивні перенавантаження - надмірні фізичні навантаження особливо на нижні кінцівки, можуть підвищити тиск у венах,
  • "сидяча робота" - офісні працівники, вчителі у зоні ризику розвитку варикозу через тривале стояння чи сидіння,
  • ожиріння,
  • менопауза,
  • тривале носіння взуття на високих підборах, та тісного взуття чи одягу.

Фото: Здорові судини і варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)

Чим небезпечний варикоз?

Варикоз небезпечний через утворенням тромбів.

"Через порушення відтоку крові внаслідок застою крові, стоншення стінки та пошкодження клапанів можливе утворення тромбів. Тромби можуть відірватися і з течією крові потрапити у легеневу артерію - будемо мати тромбоемболію та можливу смерть", - попередила медик.

Або ж тромб "обтурує" просвіт судини і наслідок - ішемія кінцівки, некроз та ампутація.

Симптоми варикозу:

  • важкість,
  • відчуття втомленості ніг,
  • видимі судинні зірочки,
  • збільшення вен,
  • вузлики на венах,
  • похолодання кінцівок,
  • біль.

Профілактика хвороби

  • Робіть перерву при тривалому сидінні.
  • Носіть зручне взуття.
  • Мінімум 10000 кроків щодня.
  • Вживайте достатню кількість води.
  • Робіть контрастний душ.
  • Звертайтеся до флеболога за потреби.

Як лікувати варикозне розширення вен?

Лікар рекомендує звертатися до флеболога для призначення відповідного лікування (зазвичай хірургічного), не займатися самолікуванням і не запускати хворобу.

Раніше доктор Комаровський розповів про основні правила профілактики варикозу.

Також читайте, якими видами спорту не можна займатися при варикозі.

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