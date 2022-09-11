Косметичний недолік чи бомба сповільненої дії? Чим насправді загрожує варикоз

Варикозне розширення вен - нерідка проблема, яку дехто вважає косметичним недоліком. Але проблема насправді серйозніша.
Про причини, симптоми, наслідки варикозу розповіла лікар-паталогоанатом зі Львова Вікторія П'єц.
Найчастіше варикоз виникає на ногах. Пов'язано це з тим, що кров по венах ніг рухається знизу вверх, долаючи силу тяжіння. Усередині вен існує система клапанів, що допомагає кров’яному руслу рухатись до серця й не повертатися "назад", викликаючи розтягнення або скручування вен.
Якщо система венозних клапанів пошкоджується, венозні стінки стоншуються - тоді відбувається розвиток варикозної хвороби.
Важливо! Варикозне розширення може бути не лише вен нижніх кінцівок, а й будь-яких вен, навіть сім'яного канатика (варикоцелле) чи вен малого тазу.
Фото: Здорові судини і варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)
Варикоз небезпечний через утворенням тромбів.
"Через порушення відтоку крові внаслідок застою крові, стоншення стінки та пошкодження клапанів можливе утворення тромбів. Тромби можуть відірватися і з течією крові потрапити у легеневу артерію - будемо мати тромбоемболію та можливу смерть", - попередила медик.
Або ж тромб "обтурує" просвіт судини і наслідок - ішемія кінцівки, некроз та ампутація.
Лікар рекомендує звертатися до флеболога для призначення відповідного лікування (зазвичай хірургічного), не займатися самолікуванням і не запускати хворобу.
Раніше доктор Комаровський розповів про основні правила профілактики варикозу.
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