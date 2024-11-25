Робіть це кожного дня: експерт назвала 5 бюджетних способів догляду за шкірою

Догляд за шкірою може бути бюджетним та корисним для шкіри. Експерт назвала базові правила, які допоможуть уникнути шкірних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Як доглядати за шкірою

Керівник клініки по догляду за обличчям Кімберлі Мед розкрила свої головні поради щодо догляду за шкірою, на які варто звернути увагу кожному, і жодна з них не коштуватиме вам ні копійки.

Не поспішайте з очищенням

Багато людей поспішають з очищенням, а це означає, що вони не дозволяють активним інгредієнтам працювати на повну силу. Нанесіть засіб для вмивання та залиште його на дві хвилини.

Щоб уникнути спокуси змитися засіб занадто рано, можна під час цього процесу чистити зуби. Це дає можливість інгредієнтам, особливо таким як саліцилова кислота або ніацинамід, проникнути глибше.

Уникайте гарячої води

За словами експерта, гаряча вода може позбавляє шкіру ефірних олій, роблячи її зневодненою та більш схильною до подразнення.

Краще використовувати теплу воду, оскільки це допоможе зберегти шкірний бар’єр і забезпечить краще поглинання зволожуючих продуктів, які потім можуть виконувати свою роботу ефективніше.

Уникайте кілька днів активних інгредієнтів

Надмірне використання активних інгредієнтів, таких як ретинол або кислоти, є однією з найбільших помилок, які люди роблять зі своєю шкірою.

Це може призвести до почервоніння, сухості та порушення шкірного бар'єра.

Експерт рекомендує шкірі дати 1-2 дні відпочинку, щоб відновитися. У неактивний день зосередьтеся на зволоженні та відновленні бар'єра, щоб заспокоїти та відновити шкіру.

Не наносьте засоби перед тим, як доглядати за волоссям

Засоби для волосся можуть залишати на шкірі залишки, які закупорюють пори та спричиняють подразнення. Завжди завершуйте процедуру догляду за волоссям, перш ніж почати доглядати за шкірою.

"Якщо ви вже наносили засіб для догляду за шкірою, але використовували важкий засіб для укладання, то переконатися, що шкіра залишається свіжою та чистою", - порадила Кімберлі.

Намагайтеся не видавлювати прищі

Хоча видавлювання прищів може бути спокусливим, але це може призвести до утворення рубців і сповільненого загоєння.

Варто зазначити, що деякі люди можуть відчувати розлад, відомий як дерматиломанія або розлад екскоріації. Ц е відбувається, коли ви не можете перестати "колупати свою шкіру".