Делайте это каждый день: эксперт назвала 5 бюджетных способов ухода за кожей

Уход за кожей может быть бюджетным и полезным для кожи. Эксперт назвала базовые правила, которые помогут избежать кожных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Как ухаживать за кожей

Руководитель клиники по уходу за лицом Кимберли Мед раскрыла свои главные советы по уходу за кожей, на которые стоит обратить внимание каждому, и ни один из них не будет стоить вам ни копейки.

Не спешите с очищением

Многие люди спешат с очищением, а это значит, что они не позволяют активным ингредиентам работать в полную силу. Нанесите средство и оставьте его на две минуты.

Чтобы избежать соблазна смыться средство слишком рано, можно во время этого процесса чистить зубы. Это дает возможность ингредиентам, особенно таким как салициловая кислота или ниацинамид, проникнуть глубже.

Избегайте горячей воды

По словам эксперта, горячая вода может лишать кожу эфирных масел, делая ее обезвоженной и более подверженной раздражению.

Лучше использовать теплую воду, поскольку это поможет сохранить кожный барьер и обеспечит лучшее поглощение увлажняющих продуктов, которые затем могут выполнять свою работу более эффективно.

Избегайте несколько дней активных ингредиентов

Чрезмерное использование активных ингредиентов, таких как ретинол или кислоты, является одной из самых больших ошибок, которые люди совершают со своей кожей.

Это может привести к покраснению, сухости и нарушению кожного барьера.

Эксперт рекомендует коже дать 1-2 дня отдыха, чтобы восстановиться. В неактивный день сосредоточьтесь на увлажнении и восстановлении барьера, чтобы успокоить и восстановить кожу.

Не наносите средства перед тем, как ухаживать за волосами

Средства для волос могут оставлять на коже остатки, которые закупоривают поры и вызывают раздражение. Всегда завершайте процедуру ухода за волосами, прежде чем начать ухаживать за кожей.

"Если вы уже наносили средство по уходу за кожей, но использовали тяжелое средство для укладки, то убедиться, что кожа остается свежей и чистой", - посоветовала Кимберли.

Старайтесь не выдавливать прыщи

Хотя выдавливание прыщей может быть соблазнительным, но это может привести к образованию рубцов и замедленному заживлению.

Следует отметить, что некоторые люди могут испытывать расстройство, известное как дерматиломания или расстройство экскориации. Это происходит, когда вы не можете перестать "ковырять свою кожу".