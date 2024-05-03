Коштує копійки. Названий засіб, який розгладить шкіру та позбавить від зморшок

Не обов’язково купувати дорогі креми чи бальзами, щоб ваша шкіра виглядала неперевершено. Дешева аптечна мазь також має протизапальні та антибактеріальні властивості. Вона допоможе боротися з прищами та іншими шкірними ушкодженнями.

Який саме засіб треба купити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке календула і які її властивості?

Calendula officinalis - це рослина родини айстрових, як і соняшник, ромашка та маргаритка. Вирощується в основному як декоративна рослина на присадибних ділянках, але також використовується в лікувальних і косметичних цілях. Помаранчеві або жовті пелюстки також їстівні, їх можна додавати, наприклад, у тістечка або салати.

На даний час цей ефект підтверджено дослідженнями, оскільки календула має протизапальні властивості, регенерує печінку і покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Рослинною сировиною є квітки рослини, з яких можна готувати екстракти, настоянки та мазі. Тому календулу можна використовувати як всередину, так і зовнішньо.

Календула має такі властивості: протизапальні, антисептичні, заспокійливі, регенеруючі, протигрибкові, діастолічні, антибактеріальні, антивірусні, імуностимулюючі, протиракові.

Від чого допомагає мазь календули?

Мазь календули містить екстракт квіток нагідок (Calendulae anthodium extractum), екстрагованих парафіновою олією або етанолом, і допоміжні речовини, такі як білий вазелін та/або парафін.

Ви можете придбати її майже в кожній аптеці менш ніж за 35 гривень. Застосовується вона зовнішньо для особливо сухої та подразненої шкіри, ран і пошкоджень шкіри, таких як екзема, лишай та зміна кольору.

Мазь календули можна сміливо використовувати на слизових оболонках (наприклад, при геморої).

Вона має антисептичну, заспокійливу, регенеруючу та загоюючу дію. Стимулює грануляцію ран, яка є одним із етапів загоєння шкіри та виробництва епідермісу, а також регенерації тканин і синтезу колагену в шкірі.

Календула також має антимікробні властивості, тому вона пригнічує ріст бактерій і грибків, дезінфікуючи рану і запобігаючи її інфікування.

Мазь має протизапальні властивості, тому знімає запалення шкіри, наприклад, після опіків, а також обмороження та шкірні висипання. Її також можна використовувати для лікування татуювання та догляду за ними.

Мазь календули використовується для лікування атопічного дерматиту, псоріазу та вугрової хвороби, в тому числі розацеа.

ЇЇ можна використовувати для змащування окремих частин шкіри, які найбільш схильні до сухості, таких як лікті, коліна, руки або стопи. Ви також можете нанести її на всю поверхню шкіри.

Використовуйте на обличчі

Мазь календули добре підійде і в догляді за шкірою обличчя. Вона ефективно розгладить шкіру та вирівняє її колір завдяки вмісту каротиноїдів. Це допоможе вам позбутися пігментних плям. Підтримуючи синтез колагену в шкірі, мазь календули також розгладить зморшки та відновить роздратовану та суху шкіру обличчя.