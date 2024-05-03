Стоит копейки. Названо средство, которое разгладит кожу и избавит от морщин

Не обязательно покупать дорогие кремы или бальзамы, чтобы ваша кожа выглядела неотразимо. Дешевая аптечная мазь также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Она поможет бороться с прыщами и другими кожными повреждениями.

Какое само средство нужно купить, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое календула и каковы ее свойства?

Calendula officinalis - это растение семейства астровых, как подсолнечник, ромашка и маргаритка. Выращивается в основном в качестве декоративного растения на приусадебных участках, но также используется в лечебных и косметических целях. Оранжевые или желтые лепестки также съедобны, их можно добавлять, например, в пирожные или салаты.

В настоящее время этот эффект подтвержден исследованиями, поскольку календула обладает противовоспалительными свойствами, регенерирует печень и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Растительным сырьем являются цветки растения, из которых можно готовить экстракты, настойки и мази. Поэтому календулу можно использовать как внутрь, так и наружно.

Календула имеет следующие свойства: противовоспалительные, антисептические, успокаивающие, регенерирующие, противогрибковые, диастолические, антибактериальные, антивирусные, иммуностимулирующие, противораковые.

От чего помогает мазь календулы?

Мазь календулы содержит экстракт цветков календулы (Calendulae anthodium extractum), экстрагированных парафиновым маслом или этанолом, и вспомогательные вещества, такие как белый вазелин и/или парафин.

Вы можете приобрести его почти в каждой аптеке менее чем за 35 гривен. Применяется она наружно для сухой и раздраженной кожи, ран и повреждений кожи, таких как экзема, лишай и изменение цвета.

Мазь календулы можно смело использовать на слизистых (например, при геморрое).

Она обладает антисептическим, успокаивающим, регенерирующим и заживляющим действием. Стимулирует грануляцию ран, являющуюся одним из этапов заживления кожи и производства эпидермиса, а также регенерации тканей и синтеза коллагена в коже.

Календула также обладает антимикробными свойствами, поэтому она угнетает рост бактерий и грибков, дезинфицируя рану и предотвращая ее инфицирование.

Мазь обладает противовоспалительными свойствами, поэтому снимает воспаление кожи, например, после ожогов, а также обморожение и кожную сыпь. Ее можно использовать для лечения татуировки и ухода за ними.

Мазь календулы используется для лечения атопического дерматита, псориаза и угревой болезни, включая розацеа.

Ее можно использовать для смазывания отдельных частей кожи, наиболее подверженных сухости, таких как локти, колени, руки или стопы. Вы также можете нанести его на всю поверхность кожи.

Используйте на лице

Мазь календулы хорошо подойдет и в уходе за кожей лица. Она эффективно разгладит кожу и выравнивает цвет благодаря содержанию каротиноидов. Это поможет вам избавиться от пигментных пятен. Поддерживая синтез коллагена в коже, мазь календулы также разгладит морщины и восстановит раздраженную и сухую кожу лица.