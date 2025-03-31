Кошовий розсекретив, на скільки кілограмів він схуд: фото до та після

Шоумен зазначив, що його дружині не подобається його живіт і вона постійно про це "капає".

"Це діє, тому що мене, людину, яка встає ... вставав дуже пізно вранці, ніколи не змусиш поснідати", - зазначив гуморист.

Євген Кошовий до схуднення - 2021 рік (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Однак нещодавно шоумен серйозно взявся за себе. У цьому йому допоміг дієтолог-нутриціолог.

"Після походу до дієтолога, який подарував мені друг, і за це дуже велике спасибі, і за те, що вона наставила мене на такий шлях, на якому можна було і снідати, і ходити в спортзал. Ну в спортзал я і до того ходив. Але правильне харчування - це все ж таки одна з найважливіших складників того, який вигляд може мати людина", - зазначив комік.



Як Кошовий виглядає після схуднення (скриншот)

Також він розсекретив, що вже скинув близько 8 кг, проте він продовжує працювати над собою і хоче скинути ще 6-7 кг. Водночас він зізнався, що боїться зважуватися.

"Скинув десь 8. Не наважуюся, бо боюся. Думаю: "А що як я залишуся на тому ж місці?". Я бачу, що дехто заходить до спортзалу й одразу стає на ваги, і думаю: "Ні, я не такий...", - розповів Євген Кошовий.

Він ходить у спортзал тричі на тиждень, як і його дружина Ксенія.

Нагадаємо, Євген Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий.

Один з акторів студії "Квартал-95". З 2000 до 2005 року - учасник команди КВК "Ва-Банкъ" (Луганськ), із 2005 року і дотепер - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", у 2012-2022 роках - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху".

У 2007 році одружився з танцівницею балету Олени Коляденко Freedom Ксенією. Пара виховує двох дітей: Варвару і Серафиму.



Євген Кошовий із дружиною - архівне фото (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

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