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Кошки чувствуют "плохих" людей? Как понять сигналы животного

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 20:02
Кошки чувствуют "плохих" людей? Как понять сигналы животного Фото: Могут ли кошки чувствовать плохих людей (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Кошки обладают способностями чувствовать энергию в комнате и окружающих ее вещах на уровне рефлексов, которые защищают ее от потенциальной опасности, вражеских животных или же "плохих" людей.

Об этом пишет CattitudeDaily.

Ученые серьезно занялись исследованием поведения кошек

Так, в одном исследовании, проведенном на кошках и их способности ощущать человеческие эмоции, было обнаружено, что кошки вели себя наиболее позитивно, когда их владельцы улыбались, а не когда они хмурились.

Кроме того все органы чувств у животного развиты во много раз сильнее, чем у человека. Например, кошка способна слышать в диапазоне около 65 кГц, в то время, как у человека эта способность не превышает 20 кГц. Острота зрения у кошек превышает человеческую в семь раз, острота обоняния - в 14 раз.

Кто такие "плохие" люди по мнению кошек

Бытует мнение, что кошки чувствуют энергетику человека. И если она негативна, животное это понимает и показывает своим поведением.

Но есть и более логическое объяснение. "Плохой" человек для кошки - это тот, кто просто не любит по какой-то причине этих животных. А поскольку кошки умеют считывать эмоции, они могут понять, что человек к ним не очень радушно настроен.

Как ведут себя животные при этом

Считается, если в ваш дом приходит человек с негативной энергией или плохими мыслями, это часто можно определить по поведению кошки.

Вначале она может пристально на него смотреть, словно гипнотизируя, затем осторожно отходит и старается держаться подальше.

Животное может убегать, прятаться или, наоборот, носиться кругами, словно спасаясь от невидимого преследователя. Кроме того кошка может шипеть, выгибаться, вилять хвостом и даже пытаться ударить лапой человека, который ей не нравится.

Ранее мы писали, что может означать голубь на подоконнике.

Также специалисты рассказали, как кошки могут сигнализировать об опасности, и как еще могут "разговаривать" с нами.

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