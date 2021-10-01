Оказывается, кошки не боятся воды! Они не купаются по другой причине

Почему кошки не любят купаться

Оборона

Если животное намокнет - оно не сможет быстро и четко обороняться. Их шерсть очень быстро намокает и на ее сушку требуется время. Ученые считают, что кошки всегда стараются быть готовыми к опасным ситуациям и держат себя в форме.

Уши и вода

Так как ушные каналы кошек очень глубокие, им с трудом удается избавиться от попавшей внутрь влаги. Оставшаяся вода может стать причиной развития заболеваний. Кошки это чувствуют и минимизируют контакт с водой.

Неприятный запах воды

У кошек прекрасное обоняние По мнению ученых, нюх у кошек в 14 раз лучше, чем у людей. Попадающая в наши дома вода очищается от грязи большим количеством химических веществ. Возможно, запахи некоторых из них не нравятся кошкам и они всеми способами пытаются сделать так, чтобы они не попали на их тела.

Но есть и приятные новости. Как оказалось, есть кошки, очень любящие купаться. Одними из любителей воды считаются мейн-куны. Это самая крупная порода домашних кошек.

Мейн-куны обожают купаться (фото: vplate.ru)