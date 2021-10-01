Виявляється, кішки не бояться води! Вони не купаються з іншої причини

Чому кішки не люблять купатися

Оборона

Якщо тварина намокне - вона не зможе швидко і чітко оборонятися. Їх шерсть дуже швидко намокає і на її сушку потрібен час. Вчені вважають, що кішки завжди намагаються бути готовими до небезпечних ситуацій і тримають себе у формі.

Вуха і вода

Через те, що вушні канали кішок дуже глибокі, їм насилу вдається позбутися від вологи, яка потрапила у середину. Вода, що залишилася може стати причиною розвитку захворювань. Кішки це відчувають і мінімізують контакт з водою.

Неприємний запах води

У кішок прекрасний нюх на думку вчених, нюх у кішок в 14 разів краще, ніж у людей. Потрапляюча в наші будинки вода очищається від бруду великою кількістю хімічних речовин. Можливо, запахи деяких з них не подобаються кішкам і вони всіма способами намагаються зробити так, щоб вони не потрапили на їх тіла.

Але є і приємні новини. Як виявилося, є кішки, дуже люблять купатися. Одними з любителів води вважаються мейн-куни. Це найбільша порода домашніх кішок.

Мейн-куни обожнюють купатися (фото: vplate.ru)