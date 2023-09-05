Врятоване на Каховській ГЕС кошеня зібрало три мільйони на дрон для ЗСУ в прямому ефірі (відео)

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило значну частину Херсонської області. Волонтери з усіх сил допомагали людям і тваринам. Зокрема, чотирилапі відчайдушно боролися за власні життя.
Тоді українців розчулила історія порятунку рудого кошеняти, яке з останніх сил кігтями трималося за стіну, допоки його рятівник забрав малечу. А вже сьогодні воно мститься окупантам і збирає донати на армію.
Що відомо про історію врятованого рудого кошеняти - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли вулиці Херсону вже були затопленими, чоловік почув тихе нявчання. Підійшовши ближче, він помітив маленьке кошеня, яке кігтиками ледь трималося за стінку, аби не впасти у воду.
Він взяв бідолагу на руки та забрав із собою. Таким чином маленьку тваринку врятували.
Виявилося, що рудий пухнастик потрапив до сім'ї українського блогера, який на своїх стрімах збирає кошти на ЗСУ.
Так, під час чергового прямого ефіру, де також було присутнє кошеня, вдалося зібрати три мільйони гривень на дрон для 3-ї штурмової бригади.
Пізніше військові передали блогеру кадри ураження придбаним дроном російського танку Т-72. Його приблизна вартість складає три мільйони доларів.
Відомо, що зараз кіт живе життя в Хмельницькому. За словами господаря, він щодня отримує багато смаколиків, його пестять, і домашній улюбленець отримує задоволення від такого життя.
@sr2ach_twitch
оригінальний звук - sr2ach_twitch
До речі, раніше ми розповідали, що після підриву Каховської ГЕС у Чорне море повернулися тварини, яких вважали вимерлими.
Читайте також про нового "кандидата" в президенти Мішу Лебіговича та його незвичайні "виборчі дільниці".