Врятоване на Каховській ГЕС кошеня зібрало три мільйони на дрон для ЗСУ в прямому ефірі (відео)

Момент порятунку

Коли вулиці Херсону вже були затопленими, чоловік почув тихе нявчання. Підійшовши ближче, він помітив маленьке кошеня, яке кігтиками ледь трималося за стінку, аби не впасти у воду.

Він взяв бідолагу на руки та забрав із собою. Таким чином маленьку тваринку врятували.

Як кошеня мститься окупантам

Виявилося, що рудий пухнастик потрапив до сім'ї українського блогера, який на своїх стрімах збирає кошти на ЗСУ.

Так, під час чергового прямого ефіру, де також було присутнє кошеня, вдалося зібрати три мільйони гривень на дрон для 3-ї штурмової бригади.

Пізніше військові передали блогеру кадри ураження придбаним дроном російського танку Т-72. Його приблизна вартість складає три мільйони доларів.

Відомо, що зараз кіт живе життя в Хмельницькому. За словами господаря, він щодня отримує багато смаколиків, його пестять, і домашній улюбленець отримує задоволення від такого життя.