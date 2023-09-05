Спасенный на Каховской ГЭС котенок собрал три миллиона на дрон для ВСУ в прямом эфире (видео)

Момент спасения

Когда улицы Херсона уже были затопленными, мужчина услышал тихое мяуканье. Подойдя ближе, он заметил маленького котенка, который коготками едва держался за стенку, чтобы не упасть в воду.

Он взял беднягу на руки и забрал с собой. Таким образом маленькое животное спасли.

Как котенок мстит оккупантам

Оказалось, что рыжий пушист попал в семью украинского блогера, который на своих стримах собирает средства на ВСУ.

Так, во время очередного прямого эфира, где также присутствовал котенок, удалось собрать три миллиона гривен на дрон для 3-й штурмовой бригады.

Позже военные передали блогеру кадры поражения приобретенным дроном российского танка Т-72. Его приблизительная стоимость составляет три миллиона долларов.

Известно, что сейчас кот живет в Хмельницком. По словам хозяина, он каждый день получает много вкусностей, его ласкают, и домашний любимец получает удовольствие от такой жизни.