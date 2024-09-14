Корупція в дії. Стало відомо, як Волошин втік з України

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Раміна повідомила, що Волошин виїхав за кордон 31 липня. Зробити це йому вдалося як водію мікроавтобуса за допомогою компанії-перевізника. Напередодні виїзду хлопець перестав декларувати доходи та продав більшість свого майна, а також вивіз автомобілі до інших країн.

"За інформацією з джерел з правоохоронних органів, Олександр Волошин виїхав з України 31 липня 2024 року. Він слідував, як водій мікроавтобуса від суб'єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень", - сказала вона.

скриншоти з відео

"Інформація в систему "Шлях" вносилася від ТОВ "Рос Транс". За наявними даними, на момент перетину кордону у прикордонників не було доручень від інших повноважних державних органів, які б обмежували його у виїзді", - пояснила також журналістка.

Як говорить Раміна, Волошин і раніше використовував систему "Шлях" для виїзду за кордон, проте за різними напрямками.

"Кілька виїздів були для перевезення гуманітарної допомоги, рішення про що приймають обласні військові адміністрації. В цьому випадку це Житомирська ОДА. Такі блогери, як Олександр Волошин, збирають зі своїх підписників гроші, люди їм кидають кошти для того, щоб він завіз допомогу для наших захисників, а такі блогери, користуючись прогалинами в нашому законодавстві, виїжджають за кордон і транслюють, що це нормально", - говорить Есхакзай.

Що стосується квартир, які у своїй власності мав Волошин, то їх, за словами журналістки, він продав за допомогою процедури "переуступки".

"А 1 серпня його мама вивезла його другий мерседес. 18 серпня 2024 року бабуся та дідусь виїхали з країни. Також до виїзду за кордон Волошин продав дві свої квартири за процедурою "переуступки", - зазначила вона.

скриншоти з інтерв'ю Волошина Раміні

Раміна підкреслила, що Волошину вдалося втекти з країни у період повномасштабної війни за допомогою корупції - за сприяння незрозумілої фірми, яка надала необхідні документи.

"Він виїхав за допомогою корупції, не сплачував податки, не декларував повністю свої доходи. Виїхав за кордон через незрозумілу фірму. Вочевидь, виїзд Олександра Волошина за кордон був спланованою акцією з вивезенням автівок, з продажем квартир, навіть під час інтерв'ю він декілька разів згадав про Іспанію", - сказала авторка розслідування.

"Мама вивезла його машину, сам він обставив все так, ніби тут йому загрожувала небезпека. Дуже гарно спланований план втечі, все так, щоб знайти виправдання своєму ганебному вчинку", - додала вона.

Окрім того, Раміна пояснила, навіщо у минулому записала інтерв'ю з Олександром, який має суперечливу репутацію. Вона наважилася на подібний крок після того, як його колишня дружина Анна Трінчер дала інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Волошин втік за кордон та нещодавно знову повернувся у соцмережі (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Тоді команда Раміна запросила на інтерв'ю Волошина, але коли виплила інформація про його виїзд у Мексику у період війни, вона пригальмувала з цим рішенням. Проте, потім все ж погодилася, оскільки не хотіла віддавати іншим цю "хайпову" тему.

Сам блогер в інтерв'ю заперечив інформацію стосовно того, що виїжджав відпочивати у Мексику. Але пізніше, як повідомила Раміна, їй надали докази, яка підтвердили його виїзд і тим самим викрили брехню.

До слова, наразі Волошин знаходиться в Іспанії. Раніше він заявляв, що хоче відкривати там ФОП і платити податки. Майбутнього в Україні інлюенсер не бачить до тих пір, поки тут "не зміниться система".