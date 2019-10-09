Кортеж Зеленского в Житомире вывел из себя местных жителей (видео)

Кортеж Владимира Зеленского в Житомире во время форума регионов, на котором президент Украины встретился со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, вызвал гнев сети.

Пользователи припомнили Зеленскому предвыборные обещания, в которых он заявлял, что в Украине исчезнут кортежи.

Но президент продолжает ездить по стране в кортежах, для чего обычно перекрываются улицы, осложняя передвижение рядовых граждан.

Стоит отметить, что президент чаще всего игнорирует это обещание при визите в Украину высокопоставленных лиц из-за рубежа. Видимо, такие условия перемещения высших государственных лиц выдвигаются по их инициативе.

Тем не менее, очевидец, сделавший видео с перекрытием магистрали для проезда десятка авто кортежа, не сдерживал своих эмоций.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику. 18+.

Кортеж Зеленского в Житомире (видео: twitter.com/herooftheday10)

Пользователи сети также выразили гнев относительно кортежа Зеленского. Из комментариев в Twitter сложно было выбрать более менее приличные. Юзеры припомнили Голобородько из "Слуги народа" - киношный президент ездил на работу на велосипеде.