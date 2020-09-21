Коррупционеры из УЗ хранили взятки между лимонами и бутербродами в холодильнике (фото)

Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему чиновников из Укрзализныци. Фигуранты схемы хранили деньги, добытые нечестным путем в холодильнике, на полке с продуктами.

Сотрудники СБУ раскрыли схему коррупции, которая касалась контейнерных перевозок. У подозреваемых по данному делу провели обыск и было обнаружено более 1,2 миллиона гривен в холодильнике, на полке с продуктами питания. Фото разместили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается, что обыски были проведены в Киеве и в Одессе, в служебных помещениях Укрзализныци и фирмы, которая также участвовала в коррупционных схемах. Где именно находился холодильник с наличными деньгами, не уточняется.

"Чиновники искусственно создали для одного из филиалов Укрзализныци заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка", - рассказали детали в СБУ.

С помощью фиктивных фирм участники схемы вывели в тень и присвоили себе более четырех миллионов гривен.

Фото: СБУ

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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