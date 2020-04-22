ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирусом можно заразиться через кондиционер: ученые сделали шокирующее заявление

STYLERКоронавирус    22.04.2020 - 18:37
Коронавирусом можно заразиться через кондиционер: ученые сделали шокирующее заявление
Ученые сделали шокирующее заявление (коллаж РБК-Украина)

Американские ученые рассказали о связи кондиционера и коронавируса

Коронавирус в мире инфицировал 2,5 миллиона человек. Многие люди задаются вопросом, можно ли подцепить COVID-19 через кондиционер. Американские ученые выяснили, что это возможно.

Исследователи установили, что в январе 2020 года в ресторане Гуанчжоу (Китай) из-за кондиционера девять человек заразились коронавирусом. Глава Постоянного Комитета по новым инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью Харви Файнберг рекомендовал администрации заведений общепита помнить о направлении воздуха кондиционера при установке столов, а также использовать бактерицидные лампы для уничтожения вирусов.

Вирусы, как и любые инфекции, пыль, грибок могут скапливаться в кондиционерах. Ученые напоминают, что отсутствие притока свежего воздуха способствует поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля, и поэтому предпочтение нужно отдавать максимальному постоянному проветриванию. Естественная вентиляция позволяет достичь резкого снижения концентрации вируса и распространения инфекции через воздух.

Ранее американские ученые уже говорили об опасности потоков воздуха в замкнутых пространствах, приводя в пример самолеты — система кондиционирования и даже потоки воздуха, созданные перемещением людей, приводят к более широкому распространению вирионов.

Как мы ранее писали, бывший санитарный врач Украины считает, что кафе и рестораны нужно открыть.

В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 125 медиков Вспышку коронавируса среди медиков зафиксировали в Николаевской области
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top