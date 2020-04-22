ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірусом можна заразитися через кондиціонер: вчені зробили приголомшливу заяву

STYLERКоронавірус    22.04.2020 - 18:37
Коронавірусом можна заразитися через кондиціонер: вчені зробили приголомшливу заяву
Вчені зробили приголомшливу заяву (колаж РБК-Україна)

Американські вчені розповіли про зв'язок кондиціонера і коронавіруса

Коронавірус у світі інфікував 2,5 мільйона чоловік. Багато людей задаються питанням, чи можна підчепити COVID-19 через кондиціонер. Американські вчені з'ясували, що це можливо.

Дослідники встановили, що в січні 2020 року в ресторані Гуанчжоу (Китай) через кондиціонер дев'ять осіб заразилися коронавірусом. Голова Постійного Комітету з новим інфекційним захворюванням і загрозам здоров'ю Харві Файнберг рекомендував адміністрації закладів громадського харчування пам'ятати про направлення повітря кондиціонера при установці столів, а також використовувати бактерицидні лампи для знищення вірусів.

Віруси, як і будь-інфекції, пил, грибок можуть накопичуватися в кондиціонерах. Вчені нагадують, що відсутність притоку свіжого повітря сприяє підтримці високих концентрацій інфекційного аерозолю, і тому перевагу потрібно віддавати максимальному постійному провітрюванню. Природна вентиляція дозволяє досягти різкого зниження концентрації вірусу і поширення інфекції через повітря.

Раніше американські вчені вже говорили про небезпеку потоків повітря в замкнених просторах, приводячи в приклад літаки — система кондиціонування і навіть потоки повітря, створені переміщенням людей, призводять до більш широкого поширення віріонів.

Як ми раніше писали, колишній санітарний лікар України вважає, що кафе і ресторани потрібно відкрити.

В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 125 медиків Спалах коронавірусу серед медиків зафіксували у Миколаївській області
Новини України Коронавірус
Lite
On Top