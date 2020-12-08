От коронавируса умерла 14-летняя украинка: во всем винят родителей

От коронавируса в Украине умер подросток (коллаж: РБК-Украина)

14-летняя украинка в Кропивницком умерла от коронавируса. Медики винят во всем родителей, которые попросту отказались от госпитализации, хотя ребенок был "тяжелым".

Как сообщает местное издание "Из первых уст", врачи "скорой" помощи предложили забрать девочку в больницу, но мать подписала отказ.

Отмечается, что врачи неотложки заподозрили у ребенка краснуху. Когда родители отказались ехать в больницу, врачи направили на следующий день обследовать ребенка в стационаре. Но горе-родители снова проигнорировали назначение. Еще через день девочка скончалась, позже выяснилось, что у нее был коронавирус.

Теперь врачи винят родителей в халатности. Прокомментировал ситуацию и заместитель городского головы Сергей Колодяжный. Чиновник говорит, что вины медик в случившейся трагедии нет.

"Это действительно трагедия.1 декабря ночью к ребенку вызвали скорую. Предварительный диагноз - краснуха под вопросом. Медики предложили госпитализировать ребенка, мать отказалась, есть соответствующая запись об этом. 2 декабря педиатр по телефону предлагал родителям прийти на обследование ребенка в стационаре. Реакции не было", - говорит Сергей Колодяжный.

Уже на следующий день после отказа от госпитализации, а именно 3 декабря, девушка скончалась. Судмедэкспертиза показала, что у ребенка был коронавирус.

Отметим, что врач из Львова Тарас Жиравецкий назвал статистику по инфицированию коронавирусом сильно заниженной. Медик рассказал, какими могут біть реальные показатели.

Ранее мы также писали, что во Львове спасли от осложнений коронавируса трехлетнюю девочку. Она была месяц в коме и стала самой маленькой пациенткой, для которой применили аппарат.