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Від коронавірусу померла 14-річна українка: у всьому звинувачують батьків

Кропивницький, Вівторок 08 грудня 2020 14:03
Від коронавірусу померла 14-річна українка: у всьому звинувачують батьків
Від коронавіруса в Україні помер підліток (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

14-річна українка у Кропивницькому померла від коронавірусу. Медики винуватять у всьому батьків, які просто відмовилися від госпіталізації, хоча дитина була "важкою".

Як повідомляє місцеве видання "З перших вуст", лікарі "швидкої" допомоги запропонували забрати дівчинку в лікарню, але мати підписала відмову.

Наголошується, що лікарі невідкладної допомоги запідозрили у дитини краснуху. Коли батьки відмовилися їхати в лікарню, лікарі направили на наступний день обстежити дитину в стаціонарі. Але горе-батьки знову проігнорували призначення. Ще через день дівчинка померла, пізніше з'ясувалося, що у неї був коронавірус.

Тепер лікарі звинувачують батьків у халатності. Прокоментував ситуацію і заступник міського голови Сергій Колодяжний. Чиновник каже, що провини медик в трагедії немає.

"Це дійсно трагедія.1 грудня вночі до дитини викликали швидку. Попередній діагноз -- краснуха під питанням. Медики запропонували госпіталізувати дитину, мати відмовилася, є відповідний запис про це. 2 грудня педіатр по телефону пропонував батькам прийти на обстеження дитини в стаціонарі. Реакції не було", - говорить Сергій Колодяжний.

Вже на наступний день після відмови від госпіталізації, а саме 3 грудня, дівчина померла. Судмедекспертиза показала, що у дитини був коронавірус.

Зазначимо, що лікар зі Львова Тарас Жиравецький назвав статистику щодо інфікування коронавірусом сильно заниженою. Медик розповів, якими можуть бути реальні показники.

Раніше ми також писали, що у Львові врятували від ускладнень коронавірусу трирічну дівчинку. Вона була місяць у комі і стала самою маленькою пацієнткою, для якої застосували апарат.

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