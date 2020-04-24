Коронавирус вызывает внезапный приступ у молодых людей: как распознать вовремя

Коронавирус COVID-19 вызывает внезапные инсульты у людей молодого возраста - от 30 до 40 лет. При этом у таких пациентов не было ранее никаких сложных и хронических болезней.

Появляется все больше и больше доказательств того, что коронавирус способен влиять на свертывание крови, говорят медики, и инсульт является следствием именно такого воздействия болезни на организм человека, пишет CNN.

Так, нейрохирург Томас Оксли из Нью-Йорка вместе с коллегами рассказал о пяти таких случаях. Все пациенты были младше 50-ти лет, и у них были слабо выраженные симптомы коронавируса, либо же их не было вообще. Медики говорят, что COVID-19 может вызывать увеличение свертываемости в крупных артериях, из-за чего и возникает приступ.

Когда такое происходит, кровоток останавливается и клетки мозга умирают. Чем дольше блокируется кровоток, тем более сильные и необратимые повреждения мозга.

Согласно отчету медиков из США, в последние две недели число инсультов у молодых пациентов возросло в семь раз.

"Большинство из этих пациентов не имели истории болезни в прошлом и находились дома с легкими симптомами или без симптомов COVID-19", - говорит Оксли.

Врачи напомнили, что своевременно диагностировать инсульт поможет FAST-тест (Face, Arm, Speech, Time - Лицо, Рука, Речь, Время). Это означает проверку перекоса лица, слабость в одной руке, нарушение речи, а также потребность немедленно звонить в скорую.

Отметим, что в Украине коронавирус тоже относительно "молодой". Так, на Буковине болезнь забрала жизнь двух братьев, которым было 19 и 25 лет.