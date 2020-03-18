Коронавирус вызвал панику на валютном рынке: что будет с курсом

Курс валют в Украине (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине из-за коронавируса уже приблизился к отметке 29 гривен в обменниках

Коронавирус в Украине и карантин привел к существенному росту доллара по отношению к гривне за несколько дней, и по состоянию на 18 марта в обменниках американскую валюту продают за 28,63 грн, а на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,19 грн, и продажи - 28,63 грн.

Нужно сказать, что по сравнению со вчерашним днем курс американской валюты приостановил рост в обменных пунктах, однако на практике доллар сейчас в обменниках в дефиците - в Нацбанке рассказали, что за одну неделю украинцы скупили 300 млн долл.

Как отмечается в сообщении регулятора, никаких ограничений на валютном рынке - не смотря на панические настроения, вводить не планируют, и Нацбанк сглаживает колебания, учтобы успокоить граждан и украинские компании.

В то же время некоторые банки ограничили или остановили выдачу наличного доллара, а государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы.

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, с прошлой среды доллар США значительно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 5,8-8,5%, и официальный курс доллара, который устанавливал Нацбанк Украины, вырос на 6,9% - до 27,06 грн с 25,31 грн.

Так, 18 марта с учетом торгов на межбанке НБУ установил справочный курс на уровне 27,24 грн/долл, повысив его по сравнению с 17 марта (27,03 грн).

Эксперт прогнозирует рост курса доллара к гривне и на ближайшую неделю. Так, американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках - по 27,5-27,9 грн.

Добавим, что еще 14 марта аналитик "Альпари" допускал в прогнозе, что курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.

В НБУ ранее называли ряд шагов для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19. Среди них:

снижение нормы обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте;

НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке;

поддержка ликвидности банков через стандартные инструменты рефинансирования;

отсрочка выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер и прочее.

Фото: скрин bank.gov.ua

Также мы писали о том, что коронавирус в Украине приведет к масштабным убыткам среди населения всех слоев - Венский институт экономики дал прогноз, что пандемия COVID-19 замедлит рост ВВП Украины в два раза.