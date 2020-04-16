Коронавирус может лишить человечество потомства: ученые сделали новое заявление

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые объяснили, может ли COVID-19 дать осложнение на потенцию у мужчин

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4161 пациента. Ученые всего мира проводят исследования для того, чтобы выяснить всю опасность новой болезни, найти вакцину и лекарства для того, чтобы минимизировать летальный исход.

На данный момент болезнь малоизученна и большинство медиков признают, что коронавирус весьма нестабильный может мутировать и давать различные осложнения. Также неизвестно, вырабатывает ли организм человека иммунитет против COVID-19.

В феврале группа китайских ученых опубликовала исследование, в котором говорилось о том, что пациенты после коронавируса могут иметь проблемы с репродуктивной системой и эректильную дисфункцию. Информация быстро распространилась в СМИ и социальных сетях.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, журналисты стали обращаться к ученым других стран с просьбой прокомментировать данную информацию. Как рассказал специалист по сексуальному и репродуктивному здоровью Умар Айман для издания Sasapost, никаких официальных подтверждений о тому, что коронавирус может сильно ударить по репродуктивной системе человека, нет. Однако он не исключил, что такое возможно и предложил на данный момент рассматривать данную информацию только как гипотезу.

Основные тезисы китайских ученых базировались на схожести COVID-19 с вирусом атипичной пневмонии SARS, который действительно вызывал воспаление тканей репродуктивной системы в последней стадии болезни у некоторых пациентов.

"Сильное воспаление было вызвано чрезмерной реакцией иммунной системы. Возможно, это могло привести к бесплодию. Но клинических подтверждений такому факту не выявлено", - рассказал ученый-генетик Павел Волчков.

Кроме того, врачи утверждают, что проблемы с репродуктивной системой могли появиться у тех пациентов, у которых вирус соединился с бактериальной инфекцией.

"Однако, вероятность такое стечения обстоятельств очень низкая, что и подтверждает большую редкость подобных осложнений", - говорят ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, почему от коронавируса умирают молодые люди.